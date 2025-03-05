Jasson Domínguez يضرب First Spring Home Run عندما يبدأ الخفافيش في التدفئة

CLEARWATER ، FLA.-من أجل الاهتمام الذي حصل عليه تعديل Jasson Domínguez مع الميدان الأيسر هذا الربيع ، لم يفعل الكثير مع مضربه خلال الأسبوع الأول من الألعاب.

تغير ذلك يوم الثلاثاء.

سحق دومينغيز أول جولة له على أرضه في الربيع وأومض سرعته أيضًا في التغلب على أغنية فردية حيث تغلب يانكيز على فيليز 12-3 في ملعب Baycare.

قال دومينغيز: “من الجيد الحصول على هذا الأول”. “الحصول على مزيد من الراحة مع كل الخفافيش.”

يانكيز يصرخون على دومينغيز يحصل على وظيفة الحقل اليسرى هذا الربيع ، ولكن سيتعين عليه أولاً إثبات أنه قادر على التعامل مع الحقل الأيسر بشكل دفاعي.

لدى مضربه أيضًا القدرة على أن يكون بطاقة برية في التشكيلة ، على الرغم من أنه لم يظهرها في كثير من الأحيان بما يكفي خلال استدعاءه في أواخر الموسم الماضي ، عندما بلغ .179 مع.

إن Dominguez المتهالك ، الذي هو أقوى من الجانب الأيسر ، هو 0 مقابل 4 حتى الآن هذا الربيع كضارب يميني.

لكن هوميروس له يوم الثلاثاء جاء من الجانب الأيسر ، حيث أخذ كرة منحنى خارجية في العكس 385 قدمًا.

وقال دومينغيز: “أشعر إذا كان لدي أرجوحة جيدة ، يمكنني الحصول عليها في أي مكان”. “أشعر بالرضا تجاه أرجواني من كلا الجانبين. أول شيء هو بالنسبة لي أن أبقى بصحة جيدة هذا العام ، ثم هدفي هو الأداء مثل أن الناس يتوقعون أن أؤدي “.

كان كلايتون بيتر ، الذي دخل المخيم وراءه قليلاً بسبب مشكلة في الكتف ، يرمي جلسات الثيران لكنه لم يواجه الضاربون بعد. قام يانكيز بتحويله إلى مسكن ، لكنه لا يرى أنه مرشح لإخراج الثور من المخيم بسبب البداية البطيئة في ربيعه.

وقال المدير الفني آرون بون: “إنه يتحرك أبطأ قليلاً ، لكنه يحقق بعض التقدم”.

ذهب سبنسر جونز 3 مقابل 3 مع أربعة RBIs ، بما في ذلك ثاني جولة في المنزل في الربيع ، وهم يتصدر ثلاثة أضعاف من الدورة. … قام بول جولدشميت بالأندية الأولى له في الربيع.

قام روجر كليمنز ، في معسكر يانكيز كمدرب ضيف ، بالرحلة يوم الثلاثاء وأخرج بطاقة التشكيلة إلى الصفحة الرئيسية ، مع قيام ابنه كودي بنفس الشيء بالنسبة لفيليز. لعب كودي لاحقًا الأدوار الثلاثة الأخيرة من اللعبة في القاعدة الثانية.

ظهر Jorbit Vivas لأول مرة يوم الثلاثاء ، بدءًا من القاعدة الثانية ، بعد أن تباطأ مبكرًا بسبب قضية الكتف. ذهب 1 مقابل 3 مع RBI.

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