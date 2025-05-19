Jaxson Dart ، Malik Nabers سيكون “كهربائيًا” من أجل العمالقة: Tre Harris

رياضة
Jaxson Dart ، Malik Nabers سيكون "كهربائيًا" من أجل العمالقة: Tre Harris

قبل أن يمرر من Jaxson Dart ، ألقى Tre Harris يمر إلى Malik Nabers.

لا أحد في اتحاد كرة القدم الأميركي هو موقع أفضل لتحليل اتصال قورتربك الجديد الذي يأمل العمالقة العقد العقد المثمر من هاريس-صاعد شواحن كان لاعب الوسط في المدرسة الثانوية في نابرز ومستقبل دارت الرائد في أولي ميس.

وقال هاريس لصحيفة “ذا بوست”: “سيكون الأمر كهربائيًا حقًا ، يمكنني أن أخبرك بذلك”. “كل من هؤلاء الرجال متشابهان في التفكير-فائق التنافسية ، ويحاولان دائمًا أن يكونوا أفضل ما يمكن أن يكونوا. عقولهم متشابهة جيدًا ، لذلك أعتقد أن كل شيء سيتحول جيدًا.”

يتمتع Dart و Nabers بالفعل بعلاقة من خلال Harris ، حيث يقضون يومًا معًا في الميدان وفي مركز تجاري في منطقة دالاس قبل مسودة 2024. لم يتم اختيار Nabers بعد رقم 6 من قبل العمالقة في طريقهم إلى 109 مصيد مقابل 1204 ياردة كصاعد.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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