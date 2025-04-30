Jazz Chisholm واثق من أنه لن يخرج طويلًا ، فإن آرون بون غير متأكد

بالتيمور – يصر جاز تشيشولم جونيور على أنه لا يشعر بالقلق إزاءه المائل ، أو كما أطلق عليه هو ويانكيز في البداية ، انزعاجه الذي أجبره على مغادرة مباراة الثلاثاء في الجزء العلوي من الشوط الأول.

لكن امتحان التصوير بالرنين المغناطيسي يوم الخميس في نيويورك سيكون القاضي النهائي لذلك.

على الأقل في الوقت الحالي ، بعد فوز 15-3 على الأوريولز في كامدن ياردز ، كان تشيشولم قادرًا في الغالب على الضحك من تفاصيل تخويف الإصابة بعد أنسح فريقه في أول أرجوحة في الليل.

قال تشيشولم: “أنا لست مهتمًا حقًا مثل أي شخص آخر”. “أشعر أنني بحالة جيدة. لقد مزقت مائلتي من قبل ، لذلك أعلم أنه ليس ممزقة أو أي شيء. يمكنني السعال دون أي ألم. كان من الحذر فقط عدم محاولة المبالغة في ذلك.

“أفضل أن تأخذ يومين إلى ثلاثة أيام من ستة أسابيع.”

اتبع آرون بون مقاربة أكثر حذراً ، مما يشير إلى أنه كان لديه بعض الخوف من أن يؤدي ذلك إلى عمل في القائمة المصابة.

وقال بون: “يبدو أنه يعمل جيدًا ، لكنه بالتأكيد حصل على شيء ما يدور مع المائل”. “أخبرني للتو ،” أنا بخير “. لا أعرف ذلك ، لكننا سنرى ما لدينا. “

تعرض تشيشولم للإصابة على أرجوحة في الشوط الأول وكان غير مريح بشكل واضح ، حيث استغرق وقتًا في تحريف جوهره أثناء فحصه بواسطة بون ومدرب.

لكنه بقي في اللعبة وأخذ أرجوحة أسهل لمضاعفة أسفل الخط الذي تسابق فيه إلى المركز الثالث بعد خطأ ميداني.

لكنه نهض من الغوص بحذر وبعد ثوان كان يسير خارج الملعب لعداء قرصة.

قال تشيشولم: “أنا أعرف جسدي نوعًا ما”. “أعتقد أن هذه الأشياء في صواب معظم الوقت. سأعرف ما إذا كنت أشعر بالألم أو أشياء أشياء هكذا.”

أما بالنسبة لتعيين “الجناح” ، مازح تشيشولم أنه ربما يكون قد توصل إليه بعد النظر إلى ما كان عليه.

قال تشيشولم: “إنه حقًا في جناحي”. “لكن نعم ، إنه نفس المكان ، مائلًا. إذا نظرت إلى بقرة ، فهذا أمر منحرف على ما أعتقد … … إنه لا يختلف على الإطلاق. إنه نفس الشيء. أنا أحب الجناح”.

إن مهمة إعادة التأهيل في DJ Lemahieu تتوقف مؤقتًا بعد أن حصل على لقطة من الكورتيزون في جزء مختلف عن تلك التي تم تهميشها بالفعل.

وقال بون ، لاعب كرة القدم المخضرم ، الذي يحاول العودة من سلالة من ربلة الساق ، حقنة في مفصل الورك يوم الثلاثاء ، “نوعًا ما قبل” للتقدم على شيء شعرت به ليماو.

قال بون: “إحساسي هو أنه كان بسيطًا جدًا”. “كان دي جي دائمًا صعبًا للغاية ، ويتمثل طريقه فقط إلى نوع من القوة من خلال الأشياء والطحن من خلال الأشياء. أعتقد أنه من الذي يقول إن هذا شيء يعمل لصالحه في الماضي عندما كان لديه بعض المشكلات. أعتقد أنه يريد فقط التأكد من أنه يعطي أفضل مدرج ليكون ناجحًا.”

كان Lemahieu قد ذهب 6 مقابل 10 في أربع مباريات مع Double-A Somerset الأسبوع الماضي ، وكان من المقرر نقل مهمته إلى Triple-A Scranton/Wilkes-Barre يوم الثلاثاء لزيادة عبء العمل.

وقال بون إن يانكيز يأملون أن يتمكنوا من العودة إلى الألعاب بحلول يوم الخميس أو الجمعة ، على الرغم من أن هذا ليس ضمانًا لطفل يبلغ من العمر 36 عامًا ، فقد خرجت مسيرته المهنية في السنوات الأخيرة بسبب إصابات مختلفة من الجسم.

وقال بون: “لقد شعر بشيء ما قد يحدث ، لذلك أرغب فقط في الخروج منه ، ويريد أن يكون استباقيًا مع العلم أنه يحتاج إلى ذلك – يريد أن يسير هذا في تراكمه وكل شيء”.

“أعلم أنه يشعر بالرضا (على اللوحة). لذلك نأمل أن يستمر في الذهاب بهذه الطريقة ويمكنه الاستيقاظ هنا ومساعدتنا”.