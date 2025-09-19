Jets ‘Garrett Wilson بدأ لم الشمل ضد زميله في ولاية أوهايو القديم

سيكون لم شمل متلقي ولاية أوهايو بين زملائه السابقين غاريت ويلسون وإميكا إيجبوكا بعد ظهر يوم الأحد.

بدأ Egbuka بداية سريعة ، حيث تم اصطياد ثمانية تمريرات مقابل 96 ياردة وثلاثة لمس أرض للبوكانز في أول مباراتين من مسيرته في اتحاد كرة القدم الأميركي.

قال ويلسون يوم الخميس: “سيكون من الجيد رؤيته. إنه يتمتع ببداية رائعة لحياته المهنية. أنا سعيد به”.

لم يكن إجبوكا طالبة فقط خلال موسم ويلسون للناشئين في ولاية أوهايو ، وهي جزء من غرفة أجهزة الاستقبال العميقة السخيفة التي شملت مارفن هاريسون جونيور من الكرادلة ، وكريس أولاف من القديسين وجاكسون سميث ناجبا من سيهوكس.

وصلت تلك Buckeyes إلى لعبة البطولة الوطنية ، وخسرت أمام ألاباما.

“لهذا السبب اخترنا ولاية أوهايو” ، قال المتلقي رقم 1 Jets. “لم نكن نعرف ذلك في ذلك الوقت. لقد بنوا شيئًا مميزًا هناك. لقد كنا جميعًا نسير في أعمالنا ، ونكون منافسين ، وكوننا من نحن. بعد خمس سنوات ، وبعد ست سنوات ، وأنا أنظر حول الدوري ، وهناك الكثير منا … لقد كانت غرفة Helluva.”

Egbuka (الورك/الفخذ) لم تمارس هذا الأسبوع.

ويلسون في قورتربك وصديقه المقرب جوستين فيلدز ، الذي تم استبعاده هذا الأسبوع بسبب ارتجاج:

“رأيته هذا الصباح ، رأيته (الأربعاء). إنه (يفعل) جيدًا.” قال ويلسون. “هذا رجل صعب. أنا متأكد من أنهم اضطروا إلى إخباره ،” ناه ، إخوانه ، لا يمكنك (اللعب) “. إنه مجرد محارب.

يمكن أن تكون الطائرات بدون مبتدئين ، ومستقبل واسع جوش رينولدز (أوتار الركبة) و Rusher Rusher Jermaine Johnson (الكاحل) ، يوم الأحد.

واصل كلاهما أن يكون خارج الممارسة يوم الخميس. كان رينولدز غير نشط في خسارة يوم الأحد أمام الفواتير.

<br />

كما ظل رجل الدفاع الدفاعي جاي توفيلي (مرض) وعائد الركض/ركلة Kene Nwangwu (أوتار الركبة) خارجًا.

كان كل من سلامة توني آدمز (مفصل الورك) ، الركن مايكل كارتر الثاني (الكتف) ، واعب الظهير مارسيلينو ماكراري بول (أوتار الركبة) محدودين. لم يمارس آدمز وكارتر يوم الأربعاء.