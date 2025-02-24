Jets NFL السابق قورتربك بيل ديموري ميت في 74

رياضة
Jets NFL السابق قورتربك بيل ديموري ميت في 74

توفي قورتربك الطائرات التي شغلت عندما سقط جو ناماث بسبب إصابة في وقت سابق من هذا الشهر.

توفي بيل ديموري ، 74 عامًا ، في 14 فبراير من سرطان البروستاتا وباركنسون ، وفقًا لنعي على الإنترنت.

تم توقيعه من قبل الطائرات في عام 1973 بعد لعب كرة الكلية في أريزونا ، حيث ألقى 28 هبوطًا في ثلاثة مواسم.

تم منح المدرب الرئيسي Weeb Ewbank فيلم لعبة Demory بينما في مؤتمر المديرين العامين في ولاية أريزونا ووقع Demory.

ولكن في معسكر التدريب ، احتل ديموري المركز الخامس على مخطط عمق قورتربك.

وقال لصحيفة أوفيرفر ديسباتش في عام 2012: “كنت لاعبًا هامشيًا في أريزونا ، وانتهى بي الأمر في المكان المناسب في الوقت المناسب مع الطائرات”.

مع بعض اللعب غير الفعال من QBs أمامه ، انتقل ديموري إلى المركز الثالث.

جعلت إصابة Namath Al Woodall المبتدئين وتم ترقية Demory من فرقة التاكسي إلى النسخ الاحتياطي QB.

وعندما أصيب وودال ، أصبح ديموري بداية غير مرجحة للغاية.

وكان الفائز في الفوز 9-7 على الوطنيين. أكمل Demory تمريرة واحدة فقط لكنه أنشأ هدف الميدان الحائز على اللعبة.

وقال ناماث بعد المباراة: “اعتقدت أنه قام بعمل جيد في اتباع خطة اللعبة”. “لم يقلب الكرة ، وفي لعبة كهذه ، تبحث عن لاعب قورتر لاعب شاب لتقديم عملية تسليم سيئة أو فوضى المفاجئة. لم يفعل شيئًا من ذلك “.

قام ديموري أيضا بدايات ضد ستيلرز وبرونكو.

عندما تم إصدار Demory في عام 1975 ، اتصل Ewbank في جميع أنحاء الدوري لمعرفة ما إذا كانت أي فرق مهتمة بـ Demory كمدرب مساعد ولكن لم يكن هناك حشد.

ذهب ديموري في وقت لاحق إلى مدرسة الدراسات العليا في ولاية أيوا للاقتصاد وأصبح أستاذاً في كلية أريزونا المركزية.

وقال في عام 2012: “لا يعرف طلابي حقًا عن لعبتي من أجل الطائرات ولا أحضرها عن قصد. الوقت في الفصل الدراسي … إذا كان ينبغي عليهم إجراء بحث في Google عني ، للحصول على أدنى مستوى في صفي ، كنت أتحدث معهم عن أيام كرة القدم. “

نجا ديموري من زوجته وأربعة أطفال و 14 أحفاد.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية