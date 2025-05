Jets vs. Stars Game 6 Odds ، التنبؤ

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



قامت Winnipeg Jets بالوقوع في القضاء على الموضة المثيرة للإعجاب ليلة الخميس.

لعبت الطائرات لعبة رواقية ومنظمة في النهاية تم مكافأتها بفوزها 4-0 على نجوم دالاس.

لا تزال السلسلة 3-2 لصالح دالاس مع اللعبة 6 ليلة السبت القادمة في تكساس ، ولكن يبدو من الغباء شطب وينيبيغ.

وفازت الطائرات بكأس الرؤساء خلال الموسم العادي ، بعد كل شيء.

Jets vs. Stars Game 6 Petting Preview

كان وينيبيغ سيئ الحظ ، 3-1 ، في هذه السلسلة بعد أربع مباريات.

كانت الطائرات قد لعبت النجوم على طريق مسدود عند 5 على 5 ، لكنهم خذلوا فرقهم الخاصة ولم يتمكنوا من التغلب على العروض المتميزة من ميكو رانتانين وميكائيل جرانلوند وجيك أوتنجر.

لكن نجوم وينيبيغ أجابوا على الجرس في اللعبة 5 ، حيث قام كونور هيليبويك بإغلاق 22-save ، ومارك شيفلي يكسر Deadlock 0-0 في الفترة الثانية و Nikolaj Ehlers يجد الجزء الخلفي من الشبكة مرتين.

كان الحصول على أفضل لاعبيهم أمرًا غير قابل للتفاوض على الطائرات للبقاء على قيد الحياة في هذه السلسلة ، لأنهم كانوا يفعلون كل شيء تقريبًا بشكل صحيح.

Jets vs. Stars Game 6 Pick

هذه السلسلة كانت قريبة بشكل ملحوظ. سجل وينيبيغ في الواقع أهدافًا أكثر بشكل عام (13-11) من دالاس ، لكن الفريقان لهما سبعة أهداف بسعر 5 على 5.

إنه يصبح أكثر إحكاما فقط.

تمتلك دالاس حافة طفيفة ، 98-95 ، من حيث الطلقات على المرمى في 5 على 5 ، في حين أن الطائرات قد تجاوزت النجوم ، 214-204 ، بقوة كاملة.

الأهداف المتوقعة وفرص التهديف ذات الخطر العالي تميل قليلاً لصالح دالاس.

يتمتع النجوم بميزة الجليد المنزلية ليلة السبت ، ولكن هذا واحد هو عملة معدنية.

المسرحية: Jets +128

