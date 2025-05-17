Jets vs. Stars Game 6 Odds ، التنبؤ

قامت Winnipeg Jets بالوقوع في القضاء على الموضة المثيرة للإعجاب ليلة الخميس.
لعبت الطائرات لعبة رواقية ومنظمة في النهاية تم مكافأتها بفوزها 4-0 على نجوم دالاس.
لا تزال السلسلة 3-2 لصالح دالاس مع اللعبة 6 ليلة السبت القادمة في تكساس ، ولكن يبدو من الغباء شطب وينيبيغ.
وفازت الطائرات بكأس الرؤساء خلال الموسم العادي ، بعد كل شيء.
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Jets vs. Stars Game 6 Petting Preview
كان وينيبيغ سيئ الحظ ، 3-1 ، في هذه السلسلة بعد أربع مباريات.
كانت الطائرات قد لعبت النجوم على طريق مسدود عند 5 على 5 ، لكنهم خذلوا فرقهم الخاصة ولم يتمكنوا من التغلب على العروض المتميزة من ميكو رانتانين وميكائيل جرانلوند وجيك أوتنجر.
لكن نجوم وينيبيغ أجابوا على الجرس في اللعبة 5 ، حيث قام كونور هيليبويك بإغلاق 22-save ، ومارك شيفلي يكسر Deadlock 0-0 في الفترة الثانية و Nikolaj Ehlers يجد الجزء الخلفي من الشبكة مرتين.
كان الحصول على أفضل لاعبيهم أمرًا غير قابل للتفاوض على الطائرات للبقاء على قيد الحياة في هذه السلسلة ، لأنهم كانوا يفعلون كل شيء تقريبًا بشكل صحيح.
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Jets vs. Stars Game 6 Pick
هذه السلسلة كانت قريبة بشكل ملحوظ. سجل وينيبيغ في الواقع أهدافًا أكثر بشكل عام (13-11) من دالاس ، لكن الفريقان لهما سبعة أهداف بسعر 5 على 5.
إنه يصبح أكثر إحكاما فقط.
تمتلك دالاس حافة طفيفة ، 98-95 ، من حيث الطلقات على المرمى في 5 على 5 ، في حين أن الطائرات قد تجاوزت النجوم ، 214-204 ، بقوة كاملة.
الأهداف المتوقعة وفرص التهديف ذات الخطر العالي تميل قليلاً لصالح دالاس.
يتمتع النجوم بميزة الجليد المنزلية ليلة السبت ، ولكن هذا واحد هو عملة معدنية.
المسرحية: Jets +128
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