Jhonattan Vegas يستمتع بالركوب فوق لوحة المتصدرين بطولة PGA

شارلوت ، نورث كارولاينا – Jhonattan Vegas في منطقة غير مألوفة: في موقع للفوز ببطولة كبرى.

عند دخوله بطولة PGA لهذا الأسبوع في Quail Hollow ، لعب Vegas 16 تخصصًا مهنيًا وغاب عن التخفيض 10 مرات دون نشر أفضل 20 عامًا.

الآن ، بعد جولتين من هذه PGA ، يقود البطولة بسعر 8-Under Par بعد إطلاق النار على 1-PAR 70 يوم الجمعة.

كان ذلك ، في ذلك الوقت ، أنهى فيغاس جولته ، كان جيدًا لتقدمه على الفرنسي ماتيو بافون ، الذي يبلغ من العمر 6 سنوات.

احتلت فيغاس البالغة من العمر 40 عامًا ، وهي فائزة أربع مرات في جولة PGA ، الصدارة بعد الجولة الأولى ، وأصبحت أول لاعب فنزويلي على الإطلاق يحتل الصدارة بعد أي جولة في بطولة كبرى.

وقال فيجاس إن قيادة “يعني الكثير” ، مضيفًا ، “هذا نوع من ما نضعه في كل تلك الساعات. لقد وضعت كل تلك الساعات لتمنح نفسك فرصًا كهذه. لسوء الحظ ، لم أتمكن من القيام بذلك طوال حياتي المهنية ، لكنك لا تعرف أبدًا.

“عليك أن تبقي الدواسة لأسفل ، والحفاظ على رأسك لأسفل ، وتواصل العمل الجاد. أنت لا تعرف أبدًا متى ستتحول الأمور. أعرف أن لدي اللعبة للتنافس في هذه الأحداث الكبيرة. يجب أن أفعل ما أقوم به ، ويمكن أن تحدث الأشياء الجيدة.”

انتقل فيجاس إلى الحفرة الثامنة عشرة بفارق أربع طلقات وأخذت شبح مزدوج فوضوي حتى بعد أن وصل إلى ممرته على الممر. كان هذا هو العيب الحقيقي الوحيد في جولته النجمية على خلاف ذلك.

قال فيجاس: “لقد كان يومًا رائعًا ، لا يمكنني حقًا أن أتعامل مع نفسي في 18 ، على الرغم من أنني أتمنى ألا آخذ ذلك. لقد تمكنت من اللعبة بشكل جيد في يوم صعب بالنسبة لي. كل فرصة تحصل على قيادة تخصص واللعب مع الصدارة ليست سهلة أبدا. أشعر بالفخر بجولة قوية اليوم.

“يجب أن أتذكر كل الأشياء الجيدة وأكررها في اليومين المقبلين ،” استمرت فيغاس. إنها كليشيهات ، لكننا نقوم بالكثير من التدريب على أخذ طلقة واحدة في وقت مثل هذه اللحظات. أنت فقط آمل أن يتذكر عقلك ذلك. “

لم يحتل Vegas تقدم 36 حفرة من أي نوع منذ عام 2019 John Deere Classic ، الذي أنهى المرتبة 37 مع 76-69 في عطلة نهاية الأسبوع.

الآن يأتي الجزء الصعب.

قال إنه “من السهل تعليق رأسك على” هذا الشبح المزدوج في 18 “ولكن كان هناك الكثير من الأشياء (الجيدة) التي يجب الحفاظ عليها في العقل. على الرغم من أنه ليس من السهل أبدًا إعطاء طلقتين بعيدًا في النهاية ، (هناك) الكثير من الجولف المتبقي ، لذلك يجب أن أتذكر الأشياء الجيدة. “

الحقيقة هي أن فيغاس حصل على استراحة جيدة في الحفرة السابعة عشرة ، وهي فترة طويلة ، عندما كانت نقطة الإنطلاق التي بدا أنها كانت تتجه إلى الضرب واصلت أشعل النار وبقيت على اللون الأخضر بدلاً من التزوير بالبحيرة القريبة. انه اثنين من هدية على قدم المساواة للحفاظ على جولته مستمرة.

“لقد كانت صدمة ، بالتأكيد ،” قال فيجاس عن استراحة أشعل النار. “واحد ، لأنه بمجرد أن رأيت أنه يضرب شيئًا. لم أكن أعرف مدى صعوبة ضربها وأين كان الأمر كذلك. أعلم أنه كان يتدحرج من خلال اللون الأخضر ، لكنني لم أكن أعرف على الفور ما إذا كان الأمر صعبًا للغاية وربما يركض في الماء.

“لقد كانت واحدة من تلك الأشياء التي تحدث في هذه الرياضة. في بعض الأحيان تحصل على رأس رش يخرج عن الحدود أو مسار العربة الذي يخرج عن الحدود أو في بعض الأحيان تضرب أشعل النار في اللون الأخضر. إنه مجرد جزء من اللعبة ، وعليك فقط الاستمتاع بها.”

فيغاس ، مع بعض المشكلات الصحية ، بما في ذلك جراحة الكتف ، فقد بعض التخصصات بسبب ذلك ، الذي أطلق عليه “مزعج للغاية ، لا سيما مع العلم أن لدي اللعبة للتنافس في هذه الأحداث الكبيرة. “

قال: “أشعر أن لعبتي كاملة للغاية ، لكنني لم أتمكن من تجميع كل شيء معًا في تخصص. لقد لعبت جيدًا على اللاعبين ، ولعبت جيدًا في بعض البطولات الجيدة الجيدة ، لكنني لم أكن رائدًا أبدًا.

“إنه مجرد أحد هذه الأشياء التي يجب أن تستمر في التعلم عن نفسك وما يلزم أن تلعبه جيدًا هنا. لسوء الحظ ، يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً من المعتاد ، لكنني سعيد لأنني في هذا الموقف الآن.”