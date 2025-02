Joe Burrow’s Ex Olivia Holzmacher Posts Cleptic Message

عادت أوليفيا هولزماخر إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تعرضت صديقة جو بورو السابقة ، أوليفيا هولزماخر.

شاركت المؤثر ، البالغ من العمر 27 عامًا ، الذي كان مؤرخًا في فريق Bengals قورتربك قبل أن يختاره Cincinnati مع أول اختيار في مسودة NFL لعام 2020 ، تحديثًا للحياة إلى Instagram يوم السبت ، والذي تضمن اقتباس خفي ولقطة من الوشم الجديد.

“كن مقصودًا ، قم بعمل Hard $ hit ، && show ، لا تخبر. كتبت Holzmacher ، في إشارة إلى كلمات Kacey Musgraves لأغنيتها ، “أعمق جيد” في عام 2024.

جاء منشورها بعد ما يقرب من شهرين بعد أن أصبح بورو مرتبطًا بالعارض الفائق أوليفيا بونتون.

في 9 ديسمبر ، أبلغ بونتون ، 22 عامًا ، الشرطة أن منزل بورو في أوهايو قد اقتحام أثناء وجودها هناك وكان في تكساس في مباراة بنغلس بعيدا ضد رعاة البقر.

لم يصب أحد ، ولكن تم نقل المنزل ، وفقًا لتقرير قدمه مكتب مقاطعة هاميلتون شريف.

في ذلك الوقت ، خاطب بورو الاقتحام خلال مؤتمر صحفي وقال إن خصوصيته انتهكت.

لم يسمي بونتون ، الذي لم يعالج الوضع علنًا.

تضمنت Holzmacher صورة لصلصة من النوع الثقيل من جولة Musgraves Well World ، التي اختتمت في ناشفيل ، تين. في الشهر الماضي.

أوضحت Musgraves سابقًا أن “أعمق جيدًا” يتعلق بـ “إزالة مقاومة النمو” سواء كان ذلك يعني في الصداقات أو العلاقات أو الأعمال.

وقالت “اليوم” قبل إصدار ألبومها في مارس الماضي: “قد يعني ذلك الكثير من الأشياء المختلفة”. “كل شيء له موسم ، كما تعلمون ، حتى الصداقات ، حتى يحب ، العلاقات التجارية ، أيا كان. وبعض المقصود أن يذهب المسافة الطويلة. وبعد ذلك ربما البعض ليس كذلك. “

عرضت Holzmacher ، التي يقع مقرها في ناشفيل حاليًا ، وشمها ، والذي كان توضيحًا لفرع على إصبعها.

أظهرت صور أخرى ركوب الخيل وتشغيل ماراثون الخنزير الطائر في سينسيناتي في مايو الماضي.

يبدو أن بعض الصور تم التقاطها في شقة جديدة تضمنت رفًا من كتب التفكير الذاتي ، مثل “Get of Your Head” و “Healing Words” و “8 Rules of Love”.

لقد مرت سنة واحدة منذ آخر مرة نشر فيها Holzmacher على Instagram.

Burrow و Holzmacher ، اللذان حافظا على علاقتهما خاصة إلى حد ما ، لم يعالجوا بعد سبب تفككهما.

يقال إنهم بدأوا في المواعدة في عام 2017 ، عندما كانوا طلابًا في جامعة ولاية أوهايو.

دعم Holzmacher قورتربك عندما انتقل إلى LSU في عام 2019 ، وعندما اختاره البنغال في المسودة.