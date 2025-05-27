Joson Sanon يسحب من 2025 مسودة الدوري الاميركي للمحترفين للعب مع سانت جونز

إنديانابوليس – تم الرد على علامة الاستفهام الأخيرة لقائمة سانت جون المحملة في الموسم المقبل.

وقال لصحيفة ذا بوست إن نقل ولاية أريزونا قد انسحب من مسودة الدوري الاميركي للمحترفين ، وسوف ينضم إلى فريق ريك بيتينو.

كان Sanon الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 5 أقدام من بين سبعة عمليات نقل للالتزام بـ Johnnies ، لكنها لا تزال ترغب في الذهاب إلى مشروع العملية. بعد التدريبات مع المعالجات ، سلتكس وهورنتس ، اختار العودة إلى المدرسة لموسمه في السنة الثانية.

وقال وكيله ، ديريك مالوي من إدارة الرفع الرياضية ، إن سانون كان لديه خيارات الجولة الثانية على الطاولة ، لكنه أراد أن يلعب طريقه إلى مكان أفضل خلال عام واحد. كانت ردود الفعل التي تلقوها هي أن Sanon لديه إمكانات اختيار اليانصيب مع مزيد من التطوير.