Joson Sanon يسحب من 2025 مسودة الدوري الاميركي للمحترفين للعب مع سانت جونز

رياضة
Joson Sanon يسحب من 2025 مسودة الدوري الاميركي للمحترفين للعب مع سانت جونز

إنديانابوليس – تم الرد على علامة الاستفهام الأخيرة لقائمة سانت جون المحملة في الموسم المقبل.

وقال لصحيفة ذا بوست إن نقل ولاية أريزونا قد انسحب من مسودة الدوري الاميركي للمحترفين ، وسوف ينضم إلى فريق ريك بيتينو.

كان Sanon الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 5 أقدام من بين سبعة عمليات نقل للالتزام بـ Johnnies ، لكنها لا تزال ترغب في الذهاب إلى مشروع العملية. بعد التدريبات مع المعالجات ، سلتكس وهورنتس ، اختار العودة إلى المدرسة لموسمه في السنة الثانية.

وقال وكيله ، ديريك مالوي من إدارة الرفع الرياضية ، إن سانون كان لديه خيارات الجولة الثانية على الطاولة ، لكنه أراد أن يلعب طريقه إلى مكان أفضل خلال عام واحد. كانت ردود الفعل التي تلقوها هي أن Sanon لديه إمكانات اختيار اليانصيب مع مزيد من التطوير.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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