Jrue Holiday Medical assion يغير تجارة Celtics-Trail Blazers

أنقذت Trail Blazers اختيارات مسودة لأنفسهم بعد تغيير التجارة التي هبطت عطلات Jrue من Celtics.

تم التعامل مع Holiday ، 35 عامًا ، إلى بورتلاند الشهر الماضي في مقابل أنفرني سيمونز واثنين من اختيارات الجولة الثانية ، ولكن عندما مرت التجارة رسميًا يوم الاثنين ، لم تعد الاختيارات جزءًا من هذه الخطوة.

وفقًا لـ Aaron Fentress من ولاية أوريغون ، كشفت التقييمات الطبية لقضاء العيد بعض القضايا ، مما أدى إلى إسقاط الحلاون التي تسعى للحصول على اختيارات المسودة من التجارة وجعل الصفقة مبادلة مستقيمة للعطلة.

ليس من غير المألوف أن يتم تداول الصفقات تمامًا بعد أن فشل اللاعب في ماديه مع فريق جديد ، حيث رأى الدوري الاميركي للمحترفين أنه يحدث في الموعد النهائي للتجارة في الموسم الماضي عندما لم يعجب ليكرز ما رأوه في امتحانات مركز مارك ويليامز آنذاك.

ولكن في حالة العطلة ، “لم تكشف مراجعة حديثة لأعصاد العطلة عن أي شيء كبير بما يكفي لتبرير التجارة التي يتم نفيها. ومع ذلك ، كان هناك ما يكفي لقيادة الحلل لتغيير شروط الصفقة قليلاً”.

ليس من الواضح ما هي المشكلة أو القضايا التي وجدها بورتلاند ، لكن تقرير ولاية أوريغونيين ذكر أن العطلة “تعتبر بصحة جيدة”.

غاب العيد 20 مباراة في الموسم الماضي مع إصابات متعددة ، والتي ليست بعيدة عن إجمالي لعبته في السنوات الأخيرة الأخرى ، حيث لعب أقل من 60 مباراة مرة واحدة فقط في مواسمه العشرة الأخيرة.

كان من الممكن أن يعوق مسرحية الحارس البالغ من العمر 35 عامًا شيئًا ما ، على الرغم من أنه كان لديه القليل من العام بعد أن لعب دورًا حاسمًا في بطولة الدوري الاميركي للمحترفين في بوسطن 2024.

كانت نقاط العطلات ومساعدتها في كل لعبة من أدنى حياته المهنية منذ موسمه الصاعد ، وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 2019-20 أنه لم يصنع فريقًا هجوميًا-وهو شرف تلقاه في سبعة من مواسمه الثمانية الأخيرة قبل حملة 2024-25.

كان تداول Celtics في العطلة مدفوعًا في المقام الأول من الناحية المالية ، حيث أن حارس الشيخوخة مدين بمبلغ 102 مليون دولار على مدار المواسم الثلاثة المقبلة ، لذا فإن الخسارة على الأرجح على الأرجح لا يُنظر إليها بشكل سيء للغاية من بوسطن.

أما بالنسبة لبورتلاند ، فإن فتحات العطلات في فريق شاب حيث يتم تحديد الملاءمة ، في حالة الالتفاف على القائمة لطول صفقته.