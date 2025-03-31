Kim Mulkey لديه تبادل محرج مع مراسل LSU بعد خسارة Elite الثامنة

كانت كيم مولكي ، مدرب كرة السلة للسيدات في LSU ، هي نفسها النارية المعتادة خلال خسارة النخبة الثامنة يوم الأحد أمام جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، على الرغم من أنها ربما كانت تحاول أن تكون مخيفة بعض الشيء خلال تفاعل مع مراسل واحد بعد المباراة.

تحدثت Mulkey مع المراسلين خلال مؤتمرها الصحفي بعد اللعبة بعد هزيمة LSU 72-65 إلى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عندما بدأ أحدهم في الإشارة إلى أن هذا كان الموسم الثاني على التوالي الذي انتهى فيه النمور في بطولة NCAA فقط من المظهر الأربعة الأخير.

كان المراسل المعني هو جايدن سميث من KLSU Sports ، محطة الإذاعة التي يديرها الطلاب للمدرسة.

“هذا فظيع ، أليس كذلك؟” قال مولكي قبل أن يتمكن سميث من دفع سؤاله.

“هل هذا فظيع أم أن هذا جيد؟” ثم سأل Mulkey بعد ضحكة سميث.

“فظيع” ، أجاب سميث.

“هل هو؟ كم عدد أرباع النهائيات التي تلعب فيها؟” Mulkey ثم رد.

أجاب سميث أنه لعب في لا شيء.

“لذلك ربما يكون جيدا ، هاه؟” ثم قال Mulkey.

في حين أصبحت Mulkey معروفة بردودها وتبادلها مع وسائل الإعلام ، فقد يكون هذا اللسان أكثر بقليل في الخد.

مقطع تم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي يتلاشى قبل أن ينظر إلى Mulkey وهو يغطس – على الأرجح في اتجاه المراسل – قبل أن يستمر سميث في سؤاله حول المقارنة مع الموسمين.

على الرغم من أن تفاعلات Mulkey السابقة مع الصحافة لن تؤدي بالتأكيد إلى قيادة الكثير من الناس لمنح مدرب LSU الكثير من الاستفادة من الشك فيما يتعلق بالتفاعل في المؤتمر الصحفي بعد يوم الأحد.

Flau’jae Johnson يسقط 28 نقطة في المباراة في 10 مقابل 17 إطلاق النار من الملعب لـ LSU.

انعكس جونسون بعد المباراة حول الموسم الذي كانت عليه وكيف نمت داخل وخارج الملعب.

وقالت: “اعتقدت أنني أصبحت شخصًا أفضل ، وأصبحت – لقد أصبحت حقًا قائدًا. هذا هو ما أنا عليه في القلب ، وهذا – مثل ، أريد أن أستمر في أن أكون شخصًا أفضل”.