Knicks vs. Celtics Game 6 Odds ، التنبؤ

تنتقل السلسلة إلى Madison Square Garden ، حيث أن لدى Knicks فرصة لإنهاء بطل الدفاع بوسطن سلتكس.

لم تكن اللعبة 4 قريبة بشكل خاص ، ولكن مع لعب Knicks على أرضية منزلهم ، ويحتاجون بشدة إلى تجنب لعبة 7 ، يجب أن يكون Jalen Brunson تسديدة لإغلاق هذا في وقت متأخر لأنه قام بالفعل ثلاث مرات في هذه السلسلة.

Knicks vs. Celtics Game 6 Pretting Preview

بفضل بطولات برونسون ، سيطر فريق Knicks على الربع الرابع خلال المباريات الأربع الأولى ، حيث يتفوق على سلتكس في كل منهم.

لم تكن بوسطن بحاجة إلى الأداء في وقت القابض ليلة الأربعاء ، ولكن إذا كانت سلتكس ستنطلق من سلسلة منزعجة في نيويورك ، فمن المحتمل أن تحتاج إلى ذلك.

وسيتعين عليهم القيام بذلك بدون نجمهم ، جيسون تاتوم ، الذي مزق أخيله بالقرب من نهاية اللعبة 4.

إذا كانت الأمور ضيقة وعندما لا أحب فرص جريمة Celtics التي لا تقل عن Tatum في الحفاظ عليها معًا.

أراهن أننا ندخل من أجل برونسون في الربع الرابع آخر في طريقه إلى نهائيات المؤتمر الشرقي لنيكس.

المسرحية: Knicks للفوز في الربع الرابع (-115 ، BET365 Sportsbook)

