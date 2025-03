Knicks vs. Mavericks Odds ، التنبؤ

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



لم يقدم نيكس عرضًا جيدًا لأنفسهم خلال هذا الجزء السهل من جدولهم.

ضد ثلاثة فرق من الخزانات التي تحاول يائسة خسارة الألعاب من أجل زيادة فرص مشروع في اختيار Cooper Flagg ، فقد Knicks بطريقة أو بأخرى اثنين من ثلاث مباريات.

يواجهون اختبارًا مشابهًا مع Dallas Mavericks ، الذين هم على نفس المستوى الذي لا يرغب في الفوز بالمباريات.

أعاد دالاس أنتوني ديفيس من الإصابة يوم الاثنين ويبدو أنه لن يلعب يوم الثلاثاء ضد نيكس.

على الرغم من أن هذا بعيد عن المضمون ، إلا أنه قال لـ The Post Stefan Bondy “لا أعتقد ذلك” عندما سئل عما إذا كان سيلعب الليلة.

بغض النظر عما إذا كان Davis يلعب ، تحقق من رمز الترويج الرياضي للمشجعين ، والذي يوفر للمراهنات الجديدة مكافأة.

في معظم الولايات ، سيحصل المراهنون الذين يراهن 30 دولارًا على 300 دولار من الرهانات الإضافية ، أو الفوز أو الخسارة.

يقدم Panatics Sportsbook للمستخدمين الجدد مكافأة تسجيل رهان لا عرق بقيمة 1000 دولار أو رهان 30 دولارًا واحصل على 300 دولار من Bonus Bets Promotion.

عملاء جدد ، 21+ وحاضرين جسديًا في AZ ، NJ ، MI ، PA. العملاء الجدد الذين يراهنون على 10 دولارات+ نقدًا على أي سوق يحمل احتمالات -500 أو أكثر مؤهلين لتلقي 100 دولار من الرهانات المكافأة كل يوم لمدة ثلاثة أيام الثلاثة الأولى. يجب عليك الرهان 10 دولارات+ كل يوم لتكون مؤهلاً للحصول على المكافآت كل يوم. تنطبق المصطلحات – راجع تطبيق Panatics Sportsbook.

نيكس مقابل مافريكس التنبؤ

لم يكن من المتوقع أن يلعب ديفيس أبدًا في هذه اللعبة ، حيث لم يتحرك الخط كثيرًا ، مع بقاء دالاس مستضعفًا 10.5 نقطة.

يلعب Mavericks المباراة الثانية للاختراق في حين أن Knicks لم يلعب منذ يوم السبت ، وهو فوز على أرضه على The Wizards.

يجب أن يكون لقضاء عطلة صغيرة لطيفة في لعبة Knicks بشكل جيد لمباراة الليلة.

يجب أن تشعر دالاس بالقلق إزاء دفاعهم في النهاية الخلفية للاشتعال.

قبل فوزه على Nets يوم الاثنين ، سمحت دالاس 11 معارضة متتالية بتسجيل ما لا يقل عن 122 نقطة.

يتيح لنا عرض محرج من Mavericks استهداف المجموع ، والذي يأتي عند 224.5.

النتيجة المتوقعة لهذه اللعبة هي 117-107 لصالح نيكس.

المراهنة على الدوري الاميركي للمحترفين؟

أتوقع بعض النقاط الأخرى في هذه واحدة ، وأعود إلى أكثر من 224.5 مع ديفيس الآن بالتأكيد لا يلعب يوم الثلاثاء.

Pick: أكثر من 224.5 (-110 ، كتاب متعصب Sportsbook)

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Erich Richter هو حزام أزرق برازيلي جيو جيتسو ولكن لديه حزام أسود في الرهان MMA. خلال موسم كرة القدم ، عرض أرباحًا هائلة في The Post in the Plaray Prop Market في الموسمين الأخيرين. بينما يراهن باستمرار لقطات طويلة ، فإن عائده على الاستثمار هو 30.15 في المئة منذ عام 2022.