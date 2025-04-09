Kristaps Porzingis يمنح Knicks تذكيرًا مريراً بما يفتقده

رياضة
Kristaps Porzingis يمنح Knicks تذكيرًا مريراً بما يفتقده

كان كل ما تصوره الحديقة – ولكن باللون الأخضر والأبيض.

بعد عشر سنوات من اختيارها كمستقبل نيكس ، أنقذ كريستابس بورزينجيس واحدة من أفضل العروض في حياته المهنية لخدمة فريقه السابق مع خسارته المؤلمة في هذا الموسم ، وسجلت 34 نقطة (8 مقابل 13 رميات 3 يوم الثلاثاء في Madison Square.

قال بورزينجيس: “اللعب هنا ، إنه أمر ممتع دائمًا”. “الجماهير هم في اللعبة. إنهم يحبون نيكس. لقد استمتعت باللعب هنا كلاعب منزلي والآن على الطريق.”

بدأ المرشح المفضل السابق للمعجبين بطيئًا ، حيث سجل نقطتين فقط في الربع الأول ، ولكن سرعان ما أطلق العنان لسلسلة من 3s العميقة ، مع الاستفادة من المظهر المفتوح على نطاق واسع.

لعب الرجل الكبير المعرض للإصابة ، الذي كان يقتصر على 40 مباراة هذا الموسم ، دور “يونيكورن” الذي اكتشفه كيفن دورانت ، اللاعب الذي يتمتع بمهارة غير محدودة ومهارة لا تُعد ، والتي جاء اختيار لعبة All-Star الوحيدة مع Knicks في عام 2018.

قاد Porzingis ، الذي كان يقود فريق Celtics من خلال حفرة مبكرة من 11 نقطة ، العرض في الربع الثالث ، ليصبح أربعة رميات ثلاثية ، بما في ذلك قنبلة 39 قدمًا من الشعار ، والتي تركت الحشد في رهبة وقلق.

“لقد تدحرجت الكرة لي ، قلت ،” هذا هو القدر “، قال بورزينجيس. “لقد تركتها تطير دون أن أفكر كثيرًا. هذه هي أفضل أنواع الليالي ، فقط ألعب مجانًا وتركها تطير وتذهب الطلقات. بمجرد أن رأيت الكرة تستمر في الدخول ، أتركها تطير دون التفكير. كانت ليلة سعيدة.”

شغل بورزينجيس مقعد خلفي في الربع الرابع حيث تولى جيسون تاتوم.

بعد ذلك ، ضرب اللاتفيان الذي يبلغ طوله 7 أقدام 2 زوجًا من الرميات الحرة لكسر التعادل مع بقاء 1:51 في الوقت الإضافي.

بعد أن قام Jalen Brunson’s Jumper بمساواة في المباراة في 112 ، قام Porzingis بإحدى أكبر طلقاته في المبنى.

عندما ساعدت Karl-Anthony Towns في قيادة Derrick White ، تراجع Porzingis إلى ما وراء القوس ، وتلقي الركلة ويضرب بسهولة 3 على أذرع برونسون الممدودة.

قال بورزينجيس: “لقد فعلوا مفتاحًا متأخرًا وخلقوا فصلًا بسيطًا”. “لقد كانت عمقًا إلى حد ما ، وقد تركتها تطير بدون ضمير. كنا نقوم فقط بمسرحيات لبعضنا البعض في الطريق … أنا سعيد بالطريقة التي استجبناها وخرجنا بالفوز”.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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