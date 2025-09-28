Lane Kiffin Ribs ابنة LSU LSU بعد Ole Miss Win

تضمنت لان كيفن لفة النصر يوم السبت ضربة صفيق لصديق ابنته.

مع تحسن المتمردين إلى 5-0 بفوزه 24-19 على LSU ، اتصل مدرب Ole Miss بالخروج من فريق Tigers White ، الذي تم الكشف عن علاقته مع Landry Kiffin في وقت سابق من الأسبوع.

وقال كيفن ابتسم لـ ESPN: “نحن نؤمن بلاعبينا ، نذهب إليه في المركز الرابع كثيرًا ، وسعداء بالمسرحيات. أنا أبحث عن Whit الآن لمعرفة ما إذا كنا قد غطينا أكثر من ذلك”.

في يوم الاثنين ، في نفس اليوم ، صنعت لاندري رومانسيتها مع مسؤول أسابيع Instagram ، وكانت Kiffin قد تأثرت بكيفية اقتراب المشجعين من صدام SEC يوم السبت من غير المهزومين.

“أنا حقًا أحب ابنة LANE KIFFIN ، لاندري ، لاندري ، تتيح للجمهور أن يعرفوا أنها تعود إلى LSU LB WHIT ، قبل 5 أيام من LSU و OLE MISS PLAY؟ هذه هي ألعاب الذروة العقل” ، تم نشر مراسلة Outkick للرياضة الكلية Trey Wallace على X ، والتي أجاب عليها Kiffin ، “خذ”.

أظهرت لاندري ، وهي عضو في منظمت كابا كابا جاما في أولي ميس ، الدعم لأسابيع يوم السبت في ملابسها في يوم اللعبة ، مضيفًا رقعة من رقم 40 قميصها إلى فستانها المصغر المنقوش.

شوهدت في مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتفل في هذا المجال في ملعب Vaught-Hemingway في أكسفورد ، ملكة جمال ، بعد المباراة.

أسابيع ، صغار من واتكينزفيل ، جورجيا ، سجل 10 مواجهة ضد أولي ميس. لديه سبعة معالجات منفردة في الموسم و 0.5 كيس.

قام كيفين برفع قبعته إلى قورتربك ترينيداد تشامبليس ، الذي ذهب 23 من 39 مقابل 314 ياردة ، هبوط واحد واعتراض واحد أثناء بدء تشغيل QB أوستن سيمونز المصاب. وهرع أيضا لمدة 71 ياردة.

وقال كيفن: “لدينا اثنين من قورتربك جيدان حقًا. إنه لأمر جيد حقًا. أنت ترى في جميع أنحاء البلاد ، والأشخاص عادة عندما يفقدون لاعب الوسط ، ويتغير فريقهم كثيرًا. وأصيب أوستن ، وما زلنا قادرين على لعب الطريقة التي لعبنا بها”.

Ole Miss في وداعا الأسبوع المقبل وسيواجه ولاية واشنطن يوم السبت 11 أكتوبر.