Limescale vs Corrosion: كيفية معرفة المشكلة التي تتعامل معها

إنه كابوس كل مالك المنزل هو الوقوف فوق حوضهم ، وتوضيح الصنبور ، ولا شيء سوى ماء من الماء يخرج. عادة ، ما لم تكن دييرًا كاملًا ، فهذا يعني مكالمة باهظة الثمن للسباك. بالطبع ، متى تكون مكالمة إلى السباك ليست باهظة الثمن؟ ولكن قبل أن تبدأ في الحصول على عروض أسعار ، يجدر معرفة نوع الموقف الذي قد يكون لديك. إذا كان لديك أنابيب معدنية ، وقمت بإلغاء أسباب أخرى لصندوقك البطيء ، فقد تتعامل مع تراكم أو تآكل. من المهم أن يعرف الفرق بين الاثنين – أحدهما يسبب تراكمًا من المعادن في أنابيبك ، والآخر يمكن أن يسبب تراكمًا ويأكل حرفيًا في أنابيبك.
يعرف العديد من أصحاب المنازل القديمة ألم التعامل مع قضايا السباكة ، وخاصة التآكل والتراكم-معظم المنازل الأكبر سناً لها أنابيب طينية أو معدنية ، وغالبًا ما تكون من النحاس أو السباكة من الحديد الزهر. في كثير من الأحيان سيجعلهم يتساءلون عما إذا كان ينبغي عليهم الاحتفاظ بالسباكة القديمة في منزلهم التاريخي. ولكن يمكن أن يحدث تراكم limescale بنفس السهولة لأولئك الذين يعانون من السباكة PEX أو PVC الحديثة ، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة ذات مياه قوية للغاية. بالطبع ، لفهم حقًا نوع المشكلة التي تتعامل معها ، تحتاج إلى إجراء بعض التحقيق ، وقد يكون هذا وقتًا مناسبًا لتحديد ما إذا كان هذا مشروعًا للسباكة قد تحتاج إلى الاتصال به.
كيفية تحديد وإصلاح مشكلات التآكل أو التآكل في السباكة الخاصة بك
هناك نوعان من الحجم عندما نتحدث عن مشكلات السباكة: “مقياس الأكسدة” و “مقياس الترسب”. Limescale هو شكل من أشكال مقياس الترسب الذي يتكون من كربونات الكالسيوم. علامة واحدة من limescale هي فيلم أبيض أو قشرة على الحنفيات أو جدران الاستحمام أو تركيبات الأنابيب. إذا كان لديك الماء العسر ، فمن المحتمل أن تتعامل مع مشكلات Limescale في السباكة الخاصة بك وحتى في أجهزتك التي تستخدم إمدادات المياه في منزلك. الخيار الأفضل لمنع Limescale من أن يصبح مشكلة هو تثبيت مطهر المياه في خط المياه الرئيسي الخاص بك. إذا كان مجرد صنبور واحد يتأثر بتراكم المقياس ، فيمكنك مسحه بمزيل المقياس أو استبدال المباراة. إذا كان ضغط الماء المنخفض يؤثر على جميع المباريات الخاصة بك ، فقد يكون الوقت قد حان للاتصال بالسباك والحصول على تقييم.
سبب التآكل بسبب المعادن في الماء العسر تحطيم الأنابيب في منزلك. إذا لاحظت بقع الصدأ أو فتحات الدبوس في الأنابيب أو التسريبات أو الصدأ الواضح على السباكة الخاصة بك ، فمن المرجح أن يكون ذلك تآكلًا. يمكن أن يحدث التآكل من مقياس الأكسدة ، والذي يتكون من معادن مختلفة عن limescale. يمكنك تحديد هذا النوع من المقياس بلون الصدأ. إنه ناتج عن معادن في الماء الذي يتفاعل مع المعدن في السباكة والأكسدة – المعروف باسم الصدأ. إنه أمر ضار للغاية ، وبحلول الوقت الذي لاحظت فيه مشكلة ، فهذا يعني استبدال الأنابيب. يمكنك أيضًا منع التآكل باستخدام مطهر المياه ، ولإضفاء تأمين إضافي ، مرشح منزل كامل. مفتاح أي من هذه المشكلات مع السباكة الخاصة بك هو الوقاية.