Limescale vs Corrosion: كيفية معرفة المشكلة التي تتعامل معها

إنه كابوس كل مالك المنزل هو الوقوف فوق حوضهم ، وتوضيح الصنبور ، ولا شيء سوى ماء من الماء يخرج. عادة ، ما لم تكن دييرًا كاملًا ، فهذا يعني مكالمة باهظة الثمن للسباك. بالطبع ، متى تكون مكالمة إلى السباك ليست باهظة الثمن؟ ولكن قبل أن تبدأ في الحصول على عروض أسعار ، يجدر معرفة نوع الموقف الذي قد يكون لديك. إذا كان لديك أنابيب معدنية ، وقمت بإلغاء أسباب أخرى لصندوقك البطيء ، فقد تتعامل مع تراكم أو تآكل. من المهم أن يعرف الفرق بين الاثنين – أحدهما يسبب تراكمًا من المعادن في أنابيبك ، والآخر يمكن أن يسبب تراكمًا ويأكل حرفيًا في أنابيبك.

يعرف العديد من أصحاب المنازل القديمة ألم التعامل مع قضايا السباكة ، وخاصة التآكل والتراكم-معظم المنازل الأكبر سناً لها أنابيب طينية أو معدنية ، وغالبًا ما تكون من النحاس أو السباكة من الحديد الزهر. في كثير من الأحيان سيجعلهم يتساءلون عما إذا كان ينبغي عليهم الاحتفاظ بالسباكة القديمة في منزلهم التاريخي. ولكن يمكن أن يحدث تراكم limescale بنفس السهولة لأولئك الذين يعانون من السباكة PEX أو PVC الحديثة ، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة ذات مياه قوية للغاية. بالطبع ، لفهم حقًا نوع المشكلة التي تتعامل معها ، تحتاج إلى إجراء بعض التحقيق ، وقد يكون هذا وقتًا مناسبًا لتحديد ما إذا كان هذا مشروعًا للسباكة قد تحتاج إلى الاتصال به.