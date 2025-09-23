Lions Stymie Lamar Jackson Bully Way لتصريح MNF الفوز على Ravens

بالتيمور – المعاقبة طوال الليل – وصعب عندما كان عليهم – تعرض ديترويت ليونز للضرب بالتيمور رافينز بأداء يجسد كل شيء أصبحوا تحت المدرب دان كامبل.

ركض Jahmyr Gibbs و David Montgomery لمساحة هبوط لكل منهما ، وتخويف الأسود في طريقهم إلى الفوز 38-30 على بالتيمور مساء الاثنين. أقال ديترويت لامار جاكسون سبع مرات وفوقت رافينز 224 ياردة إلى 85.

وقال كامبل: “اعتقدت أنه كان جهدًا رائعًا للجماعة ، رجل. كنت فخوراً بالاعبين ، وكنت فخوراً بالمدربين”. “إنه مجرد فوز كبير.”

وسجل ديترويت محركات أقراص من 98 و 96 ياردة على جبهة بالتيمور التي كانت بدون رجل دفاعي نامدي مادبويك وأظهرت قدرة كبيرة على التعامل مع الأسود جسديًا.

تصل إلى 31-24 في التحذير لمدة دقيقتين ، تحولت ديترويت في الرابعة والثانية من 49 عندما أكمل جاريد جوف تمريرة من 20 ياردة إلى Amon-Ra St. Brown.

وقال كامبل: “حصلت على قدر هائل من الثقة في هؤلاء الرجال ، وقد تم بناؤه الآن منذ خمس سنوات”.

ثم تسابق مونتغمري لمس أرض 31 ياردة مع 1:42 للعب ، متوجًا ليلة 151 ياردة على الأرض للركض.

ألقى جاكسون تمريرة هبوطه الثالثة من الليل ، وهو 27 ياردة لمارك أندروز مع 29 ثانية. تحويل فاشل من نقطتين وركلة فاشلة في وقت لاحق ، يمكن أن يركع الأسود على مدار الساعة.

وقال جون هاربو مدرب رافينز: “المشكلة الأكبر هي أننا لم نلعب دفاعًا جيدًا”. “لا يوجد أحد في غرفة الخزانة التي تعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية. هذا ليس من نحن. لا يمكن أن يكون من نحن. هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية ، إنه غير مقبول”.

كان هذا بيانًا كبيرًا لفريق ديترويت الذي خسر منسق الهجوم بن جونسون في غير موسم وبدأ الموسم مع Dud في Green Bay. بعد الارتداد في الأسبوع الثاني ضد شيكاغو ، بدت الأسود إلى حد كبير مثل المتنافسين Super Bowl ضد Ravens.

كانت العلامات المميزة لحيازة كامبل هناك. كانت ديترويت عدوانية في المركز الرابع لأسفل ، وتحويل جميع محاولاتها الثلاثة. كان أحد هؤلاء مسرحية الأدوات التي سارت على الهبوط وأعطت الأسود الصدارة للأبد.

وفي خط المشاجرة ، كانت ديترويت تغلبت في بعض الأحيان.

وقال إيدان هتشينسون نجم الممر: “هذا ما يحدث عندما تتزوج تغطية جيدة من الاندفاع الجيد”. “اليوم كان ذلك.”

ألحق جاكسون بعض الأضرار في لعبة التمرير ، خاصة في الشوط الأول ، ولكن بحلول النهاية ، أخرجه الأسود من المزامنة. وعندما حاول الهروب من الجيب ، أبقوه تحت السيطرة.

“هؤلاء الرجال كانوا منضبطين للغاية” ، قال كامبل. “لم يكن لدينا أي شخص يقفز في الهواء ، والغوص-الغوص غير المشترك. لقد قاموا جميعًا بتعبئته ، وكانوا منضبطين ، وقام الرجال بتشغيلات ضخمة. ولم يكن لديه مكان للذهاب إليه.”

لقد كان مشهداً متهورًا أن نرى Ravens (1-2) قد دفعوا إلى حقل منزلهم ، حيث خسروا للمرة الرابعة فقط في 26 مباراة في وقت الذروة تحت هاربو. عندما لم يكن Gibbs و Montgomery يركضون عبر دفاع بالتيمور ، كان لدى Goff متسع من الوقت لاختيار Ravens مع تقدم ديترويت بشكل منهجي في الحقل.

مع تعادل النتيجة في 21 ، واجهت الأسود الرابعة والرابعة من بالتيمور 4 في المسرحية الأولى من الربع الرابع. أخذ سانت براون الكرة على ما بدا في البداية وكأنه عملية مسح طائرة ، ثم عاد إلى جيبس ​​، الذي سجل بسهولة.

بعد أن حقق هدف ميداني 28-24 ، حصل Ravens على دفاع دفاعي ، لكن Derrick Henry خسر تعثرًا في مكان كبير في الربع الرابع للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع ، مع إعطاء Detroit الكرة في Baltimore 16. ومع ذلك ، لم يستطع الأسود وضع اللعبة بعيدًا ، واستقرت لتحقيق هدف في الميدان عندما تم عزل هذا الدافع من قبل حوض أسماك الوجه على كريستيان ماهوجني.

لكن الغربان لم يستطع تحريك الكرة وتراجع في الرابع والتاسع. ثم جعل مونتغمري لعبة 14 نقطة.

بدأت هذه المباراة كما تم الإعلان عنها ، حيث قامت Lions-Fresh Off بأداء 52 نقطة ضد شيكاغو-إلى أسفل الملعب لتقدم مبكر 7-0 على ساحة واحدة يديرها Gibbs. ثم قام فريق Ravens-الذي وصل إلى 40 نقطة في كل من مباراتين الأولين-بربطها بسرعة بمساحة 28 ياردة التي يديرها هنري.

استعاد الأسود الصدارة في هبوط 1 ياردة تديرها مونتغمري ، والتي توجت بمحرك أقراص 18 ، 98 ياردة استغرق 10:48 من الساعة. الغربان ، أسفل اثنين من أهم ما يمر مع Madubuike (الرقبة) و Kyle Van Noy (أوتار الركبة) ، لم يفعل الكثير لمشكلة جوف في الجيب.

أهدر بالتيمور وضعا ثانيًا وهدفًا من خط الساحة 1 في وقت لاحق من الربع الثاني عندما توقف هنري مرتين. في المركز الرابع والهدف من 2 ، تخبط جاكسون وتدحرجت الكرة طوال العشرين ، ولكن عندما تولى الأسود هناك ، أقيم دفاع بالتيمور ، وألقى جاكسون تمريرة هبوط 3 ياردات إلى راشود باتمان لربطها في 14 ثانية مع 24 ثانية في الشوط.

تقدم بالتيمور من 21 إلى 14 عامًا عندما قام جاكسون بتوصيل تمريرة تسجيل 14 ياردة لمارك أندروز في الربع الثالث ، لكن جوف أجاب بضربة لمساحة 18 ياردة لسانت براون.