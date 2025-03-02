Livvy Dunne صاعقة مثل المارشال الكبير من Wild Mardi Gras Parade

أخذت أوليفيا “Livvy” Dunne أتباعها 5.3 مليون في Instagram في رحلة برية يوم السبت باعتبارها المارشال الكبير لـ Krewe of Endymion Parade في نيو أورليانز قبل ماردي غرا.

ترتدي ستار LSU Gymnast ، وهي الآن في عامها الخامس والأخير مع النمور – نشرت مقاطع فيديو على قصتها على قصة Instagram وهي ركبت على تعويم عبر المدينة وألقيت قلادات بيربل بالخرز على المتفرجين ، الذين يلوحون ويهتفون.

“Mardi Gras Livvy Unlocked” ، قدمت Dunne مقطع فيديو لمجموعة Parade في مقطع فيديو Tiktok.

قال منظمو العرض في بيان الشهر الماضي إن دن ، التي تفتخر بثمانية ملايين متابع على منصة الفيديو الفيروسية ، تم اختيارها كـ Grand Marshal لهذا العام لأن “روحها وطاقتها تعكس Mardi Gras”.

وقال دان كيلي ، قائد إنديميون ، وفقًا لموقع NOLA.com: “نحن متحمسون بشكل لا يصدق لأن يكون أوليفيا دن كشيرلنا الكبير في عرض 2025 Endymion Parade”. “روحها وطاقتها تعكسان مربي غرا ، ولا يمكننا الانتظار للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة مع قيادتها إلى الطريق.”

شاركت Dunne في موكب يوم السبت بقلب ثقيل بعد وفاة زميله الرياضي Dillon Reidenauer ، الذي قُتل بشكل مأساوي في حادث سيارة يوم الأربعاء عن عمر يناهز 18 عامًا.

ارتدت لاعبة الجمباز وزملاؤها في فريق النمور شرائط سوداء في شعرهم لتكريم القطب خلال لقاء LSU ضد جورج واشنطن يوم الجمعة.

هزم فريق Tigers جورج واشنطن برصيد 198.125-195.475.

يحتل المرتبة الثانية LSU في بطولة ، حيث حصل البرنامج على أول لقب وطني في عام 2024.

لقد كانت سنة مليئة بالمعالم البارزة لـ Dunne ، التي حصلت على درجة البكالوريوس في الدراسات متعددة التخصصات في ديسمبر.

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