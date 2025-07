Livvy Dunne عودة إلى NYC Apartment Hunt بعد جدل فاتنة روث

أوليفيا “Livvy” Dunne مصممة على العثور على شقة أحلامها في مدينة نيويورك.

كان لاعب الجمباز المتقاعد NCAA ، الذي تم رفضه من قبل مجلس التعاون من محاولة شراء شقة Babe Ruth السابقة في Upper West Side ، واستكشاف العقارات ، كما شوهد يوم الأحد في مقطع فيديو على Tiktok.

وكتبت دان ، 22 عامًا ، بما في ذلك مقطع من تخطيها على الرصيف: “ما يسمعه سمسار عقارات مدينة نيويورك عندما عدت إلى مدينة نيويورك بحثًا عن شقة”.

“إنها ليست شقة فاتنة روث ، لكنها ستفعل” ، أضاف لاعبة جمباز بطل LSU السابق.

لم تكن دن ، وهي من مواليد نيو جيرسي وصديقة القراصنة بول سكنيس ، توضح بحثها عن شقتها.

علق نموذج Playboy السابق هولي ماديسون ، “أنت تستحق شقة فاتنة روث !!!!!!!!!!”

قامت نموذج ملابس السباحة الرياضية المصورة بصنع موجات بعد أن ضربت محاولتها لشراء منزل روث السابق لمدينة نيويورك-في الطابق السابع ، من ثلاث غرف نوم ، 2.5 حمامات ما قبل الحرب في 345 W. 88th St.

The co-op board in the Upper West Side building rejected Dunne’s purchase — a $1.59 million, all-cash deal — days before she was set to pick up the keys, she said in a TikTok video.

أخبرني دان “أتلقى مكالمة. لقد حرمني مجلس التعاون”.

“لقد صوت الأشخاص الموجودون في المبنى لعدم جعلني أعيش هناك ، وهو أمر جيد. لقد وصل الأمر إلى النقطة التي كان فيها السمسار واثقًا جدًا ، وبول وذهبت ، وحصلت على مصمم داخلي لأنني لم أكن أرغب في إحضار أثاث الكلية إلى شقة Babe Ruth ، وهذا سيكون مثل ، الجنائي”.

أوضحت دان أنها “ليس لديها أدنى فكرة” لماذا تم رفضها لشراء الشقة ، والتي قالت إنها ستكون أول عملية شراء عقارية لها.

ومع ذلك ، تعلم المنشور من أحد المقيمين في مبنى West 88th Street أن وجود Dunne عبر الإنترنت كان أكثر من اللازم بالنسبة للمجلس.

أخبر وكيل البائع من Compass The Post أن فريقه “صُدم ومغضب” من رفض المجلس ، وحاول دون جدوى حملهم على إعادة النظر.

وقال وكيل البائع: “عاد لي العميل الإداري بعد أيام وقال إن قرار مجلس الإدارة كان نهائيًا وكان هذا الأمر”. “إيداع المحامي العقاري للبائع (Dunne’s) ، وكان هذا هو الحال وسعدنا إلى السوق.”

وأشار الوكيل إلى أنه لا يتعين على المجلس الإفصاح عن سبب انخفاضهم دون دن.