LSU LANDS رقم 1 كلية كرة القدم تجنيد لامار براون في GET ضخمة

المجند رقم 1 في فئة التوظيف 2026 ، وفقًا لتصنيفات ESPN ، خارج اللوحة.

يلتزم لامار براون الدفاعية من فئة الخمس نجوم بمدرسته الحكومية ، LSU.

“على مدار السنوات الثلاث أو الأربع القادمة ، سألتزم بجامعة ولاية لويزيانا.” قال براون وهو يضع على غطاء LSU يوم الخميس. “اذهب إلى النمور.”

تغلبت LSU على منافسيها في SEC ، تكساس وتكساس إيه آند إم ، لمعالجة دفاع دفاعي 6 أقدام و 4 أقدام و 285 رطل. أخبرت المصادر ESPN أن براون كان لا يزال بين LSU و Texas A&M في وقت متأخر من ليلة الأربعاء.

براون من باتون روج ، حيث يقع حرم LSU. إنه يدخل الآن موسمه الأول في كرة القدم في مدرسة University Lab الثانوية.

براون هو أيضًا رياضي متعدد الرياضات يتنافس في كل من القرص وطرح الأحداث في المسار والميدان.

في رياضته الأساسية ، كرة القدم ، لعب براون على جانبي الكرة. هذا الربيع ، رغم ذلك ، ركز معظم انتباهه على الدفاع.

في مواسمه الثلاثة على مستوى اسكواش ، سجل براون 91 معالجة وثمانية أكياس.

قال براون عندما سئل عن ما يثيره في LSU: “لقد لعبت ليالي السبت في وادي الموت ، هذا كل شيء”. “سأفوز بالبطولة الوطنية.

براون ليس هو المجند الوحيد من فئة الخمس نجوم الملتزم بـ LSU. كما يتصدر تريستن كيز وترينتون هندرسون أيضًا فئة تجنيد براين كيلي 2026.

تحتل فئة التوظيف في المرتبة السابعة في البلاد.

حتى قبل خطوات براون في الحرم الجامعي ، فإن LSU مستعد وجاهز للتجول العميق في موسم 2025 ، حيث يجلبون فئة نقل أعلى يتجه إلى الموسم المقبل.

يجلب LSU قورتربك جاريت نوسميير حيث يحاول النمور جعل مباراة كرة القدم الجامعية بعد أن فقدت في عام 2024.