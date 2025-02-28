LSU Pole Vaulter Dillon Reidenauer ميت في 18 في حادث سيارة الحرم الجامعي

توفي Vaulter Dillon Reidenauer Freshman Freshman Freshman وشخص آخر في حادث سيارة ناري الأربعاء بالقرب من ملعب Tiger في باتون روج ، لوس أنجلوس ، وفقًا لتقارير متعددة.

كان ريدينور ، البالغ من العمر 18 عامًا ، في سيارة تربطها دراجة نارية يقودها بودي لينتون البالغة من العمر 23 عامًا ، واندلعت كلتا السيارتين إلى النيران ، لكل wbrz.com.

توفي لينتون أيضا في الحادث.

وقال دينيس شافير مدرب LSU في بيان نُشر يوم الخميس على موقع المدرسة: “لقد دمرنا من وفاة ديلون ريدناور المأساوية ، الذي تم نقله منا في وقت مبكر جدًا”. “كل شخص في عائلة LSU Track & Field لدينا يحافظ على أحبائنا ديلون في أفكارنا وصلواتنا ، وكذلك أهداف الشخص الآخر المفقود في الحادث.

“سنبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن طلابنا الرياضيين والموظفين لدينا لديهم الموارد التي يحتاجونها لمعالجة حزن هذه الخسارة الرهيبة. أود أيضًا أن أشكر Texas A&M على تقديم دعمهم والرحمة لأننا على الطريق في College Station لبطولات SEC. “

كان ريدينور ، الذي نشأ في أبيتا سبرينغز ، لوس أنجلوس ، مسيرة مملوءة بملعب في مدرسة فونتينبلو الثانوية قبل وصولها إلى مدرسة SEC.

وصفتها سيرتها الذاتية على موقع المدرسة بأنها واحدة من أفضل المدارس في المدارس الثانوية في الولاية ، بعد أن احتلت المركز الثاني في الهواء الطلق في بطولة ولاية LHSAA.

وقال سام ساندرز ، مدرب مسار فونتينبلو ، لـ NOLA.com: “لقد وضعت قلبها على LSU وكانت ستفعل كل ما يتطلبه الأمر للحصول على هذا الهدف”.

وأضاف: “كان ديلون طالبًا رياضيًا نموذجيًا. كانت من النوع الذي يريده أي مدرب في أي فريق. “

كانت ريدينور تخطط لكسب شهادتها في التصميم الداخلي.

وقالت المدرسة في بيان “إن LSU Athletics محزنان في مشاركة الأخبار المأساوية عن وفاة طالبة المسلحة والطالب الميداني ديلون ريدينور في حادثة مرورية مساء الأربعاء في باتون روج”. “أفكارنا وصلواتنا مع عائلة ديلون وأصدقائها وزملاء الفريق ، وكذلك مع تلك التي تأثرت بفقدان شخص آخر مات نتيجة للحادث. نحن نقدم الموارد والدعم لجميع طلابنا الرياضيين والموظفين الذين تأثروا بشكل مباشر بهذه الخسارة المأساوية. “