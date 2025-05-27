Luke Weaver يرتد من هش Save في فوز يانكيز

أناهايم ، كاليفورنيا – حصل لوك ويفر على نفسه يوم عطلة يوم الثلاثاء.

ولكن قبل ذلك ، عمل العمل الإضافي مساء الاثنين لإغلاق فوز يانكيز 5-1 على الملائكة.

حتى في وضع غير موجة ، دعا آرون بون ويفر إلى وضع الشوط التاسع ، الذي كان في المرة الخامسة التي كان فيها في الأيام السبعة الماضية-وهو ينطلق من نرد ، 21 حفرة في كولورادو عندما تأثرت ملاعبه بالارتفاع.

عاد ويفر بالقرب من مستوى سطح البحر يوم الاثنين وتخلى عن المشي وآخر قبل أن يغلق الباب.

“اعتقدت أنه كان جيدًا” ، قال بون. “كنت قليلاً بينهما ، لكن الذهاب معه الليلة ، مع العلم أنك ستنزل معه (الثلاثاء). قلق قليلاً إذا ذهبت إلى (إيان هاميلتون) أو شيء هناك ، وبعد ذلك يجب أن أتعامل مع نسجه ، أنا شخص قصير جدًا ، لقد شعرت بالذهاب إلى القاعدة ، لقد شعرت بالذهول إلى هناك”.

في إغاثة ريان ياربرو ، ضرب يري دي لوس سانتوس ثلاثة من بين 1 ¹/₃ أدوار قبل أن حصل مارك ليتر جونيور ، الذي ألقى 21 ملعبًا يوم الأحد ، على آخر اثنين من المركز الثامن.

كان ديفين ويليامز قد ألقى 28 درجة يوم الأحد ، وفي النهاية تسخن بينما كان ويفر يمزح مع المتاعب في قاع التاسع قبل أن يخرج منه.

من المتوقع أن يرمي لويس جيل (سلالة LAT) أول جلسة له في الثيران يوم الجمعة منذ إغلاقه في التدريب في الربيع حيث يواصل الاستجابة جيدًا في برنامج الرمي.

يبدو أن أفضل سيناريو لحالات هو عودة يوليو إذا لم يكن لدى GIL أي انتكاسات.

قال بون يوم الاثنين إن موسيقى الجاز تشيشولم جونيور (سلالة مائلة) قضت بيومًا خفيفًا يوم الاثنين ولكن من المقرر أن يمر بتمرين كامل يوم الثلاثاء ومن ثم يمكن أن تحصل على مباريات إعادة التأهيل في وقت لاحق من الأسبوع.

إذا سارت الأمور على ما يرام ، فإن ذلك من شأنه أن يضع Chisholm في طابور للانضمام إلى Yankees يوم الثلاثاء المقبل عندما يعودون إلى المنزل لمواجهة الأوصياء.

وصل Giancarlo Stanton (كوع التنس) يوم الاثنين في تامبا ، حيث سيحصل على الخفافيش على مدار الأسبوع مع استمرار تراكمه.

وقال بون: “نوع من مواقف الألعاب المحاكاة ، لذلك سوف ينفد من الصندوق وهذا النوع من الأشياء”. “نأمل أن يحصل على عدد من الخفافيش الحية وخلال عطلة نهاية الأسبوع.”

“وبعد ذلك سنرى ما سنفعله الأسبوع المقبل ، إذا كان الأمر أكثر من ذلك أو مهمة إعادة التأهيل. نحن لسنا هناك بعد ، لكنه يقترب”.

ألقى فرناندو كروز (التهاب الكتف) الأرض المسطحة مرة أخرى الاثنين ومن المتوقع أن يرمي جلسة الثيران يوم الأربعاء.

إذا لم يكن لديه أي مشاكل ، فقد يواجه الضاربون بحلول نهاية هذا الأسبوع والعودة إلى Bullpen بحلول الأسبوع المقبل.