Magic Johnson Trashs Lakers بعد خسارة مباراة فاصلة في الدوري الاميركي للمحترفين

سيطر Lakers على أرضه على أرضه ليلة السبت في اللعبة 1 من سلسلة مباراة الدوري الاميركي للمحترفين في الدور الأول ضد Timberwolves ، وسحر جونسون ليس سعيدًا بذلك.

انتقل جونسون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتمزيق ليكرز المصنف رقم 3 ، وهو الفريق المضيف الوحيد الذي خسر في يوم افتتاح التصفيات التي تضمنت أربع مباريات ، حيث سقطت 117-95.

“كانت الليلة واحدة من أسوأ عروض ليكرز هذا الموسم” ، كتبت أسطورة ليكرز في X Saturday Night. “لقد كانوا مسطحة ، ولم يكن لديهم طاقة ، ولعبوا كما كانت لعبة موسمية عادية.”

حصل جونسون أيضًا على AIM للمدرب الرئيسي في السنة الأولى JJ Redick.

كتب جونسون: “قام المدرب جيه جيه ريدك بعمل رائع طوال الموسم لكنه لم يقوم بعمل جيد للعبة 1”. “لقد وقف ليكرز في الهجوم ، ولعب الكثير من كرة السلة الفردية ، ولم يقم بأي تعديلات ضرورية.”

غاز نجم تيمبروولفز أنتوني إدواردز مع ثبث مزدوج ، وسجل 22 نقطة بتسع تمريرات وثمانية كرات مرتدة ، في حين حقق جادن ماكدانييلز 25 نقطة في 11 مقابل 13 إطلاق النار مع تسع كرات مرتدة.

أضاف يوليوس راندل ، الذي تم تداول نيكس إلى مينيسوتا في تداول مدينة كارل أنطثوني قبل الموسم ، 16 نقطة ، وخمس كرات مرتدة وخمس تمريرات حاسمة حيث سجلت تيمبروولفز 51.2 في المائة (44 مقابل 86) من الحقل ، بما في ذلك 50 في المائة (21-for-42).

وفي الوقت نفسه ، أطلق ليكرز 39.8 في المئة (33 مقابل 83) من الحقل و 36.6 في المئة (15 مقابل 41) من العمق.

قادهم سبعة بعد الربع الأول قبل أن يتفوق عليهم 18 نقطة في الثانية حيث كانت معارضة من قبل المعارضة.

وقال ليبرون جيمس ، الذي حصل على 19 نقطة ، للصحفيين: “هذا فريق مينيسوتا ، سيكونون جسديًا”. “هذا ما يجلبونه إلى الطاولة. استغرق الأمر منا لعبة واحدة … (إلى) فهم ذلك. لقد أخذوا ميزة HomeCourt منا الليلة ، لكن علينا التحكم في المراقبة ، وإذا فعلنا ذلك ، سيكون لدينا فرصة أفضل بكثير للفوز أكثر مما فعلنا الليلة.”

سجل لوكا دونسيتش 37 نقطة مع ثماني كرات مرتدة.

ستتطلع لوس أنجلوس حتى إلى المسلسل في المنزل ليلة الثلاثاء في اللعبة 2 قبل أن تنتقل السلسلة إلى مينيابوليس للعبة 3 يوم الجمعة.