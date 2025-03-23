March Madness Sensation Amir Khan سوف يتبعه Will Wade إلى NC State

يبدو أن ولاية كارولينا الشمالية ستحصل على بعض الهالة في الموسم المقبل.

وبحسب ما ورد من المتوقع أن يتبعه مدير طالب ولاية ماكنز أمير خان ، الذي ذهب فيروسي ، ويل ويد إلى ولاية نورث كارولاينا لموسم NCAA القادم.

سيكون خان مساعد دراسات عليا في Wolfpack وسيتحمل مسؤوليات أخرى لم يتم تحديدها بعد ، وفقًا لـ CBS Sports.

وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أيام فقط من توصيل واد إلى اتفاق مع NC State لتولي منصب أحدث مدرب رئيسي له في الموسم المقبل.

أوضح واد أن لاعبيه في ولاية ماكنز كانوا في حلقة حول قراراته.

وقال واد للصحفيين: “لقد وضعت كل شيء على لاعبي ، وقد وضعني لاعبي كل شيء لي”. “نحن شفافون. لقد شاركنا كل شيء مع بعضنا البعض.”

بعد فوزه المضطرب على كليمسون في الجولة الأولى من March Madness ، تم تخفيض أحلام McNesse State في النهاية بعد خسارتها 76-62 أمام بوردو يوم السبت.

سبق أن نسب Wade إلى جزء من نجاح الفريق في خان يقوم بتشويش اللاعبين لكل لعبة.

وقال واد: “هذا يجعل رجالنا متحمسين ، فإنه يجعل لاعبينا بداية سريعة ، إذا لم تبدأ في البداية ، فمن الصعب اللعب بشكل جيد”.

وسرعان ما ارتفع خان إلى الشهرة بعد أن سجله المدير الرياضي في ولاية ماكنيز وهو يحمل صندوقًا للازدهار بينما كان يقود فريق كرة السلة قبل المباراة في فبراير.

في الأسابيع التي تلت ذلك ، ظهر خان – الملقب بـ “الهالة” من قبل أعضاء فريق كرة السلة في ولاية ماكنز – كإحساس على وسائل التواصل الاجتماعي في بداية بطولة NCAA.

بسبب شهرته ، أصبح خان أول مدير طالب يحصل على اسمه وصورته وشبهه (NIL) ، حيث حصل على عقود مع Buffalo Wild Wings و Insomnia Cookies و Tickpick قبل بطولة NCAA.

أحدث صفقة NIL في Khan مع Topps Trading Cards ، الذي أعلن أنه سيتم أيضًا عرضه على بطاقة إصدار محدودة.

وقال خان في مقابلة مع Fox Sports: “هذا يعني الكثير. لم أتوقع أبدًا أي اهتمام كمدير ، لذا فإن تلقي كل الحب والدعم الذي تلقيته خلال الأسابيع القليلة الماضية يعني حقًا الكثير بالنسبة لي”. “لكنني أركز حقًا على محاولة القيام بما أقوم به للفريق ومساعدتهم على فعل ما في وسعهم في الملعب.”