Mariska Hargitay هو “حسد” من كل مشجع Knicks على Jalen Brunson Love: Ben Stiller

رياضة
Mariska Hargitay هو "حسد" من كل مشجع Knicks على Jalen Brunson Love: Ben Stiller

لا تتلقى كل النجوم على “Celebrity Row” نفس الاستقبال من صانع ألعاب Knicks معين.

هذا وفقًا لما قاله نيكس سوبرفان بن ستيلر ، الذي قال الاثنين على جالين برونسون وجوش هارت بودكاست “معرض زملاء الغرفة” في “القانون والنظام: SVU” ماريسكا هارجيتاي “هو حسد كل معجبي Knicks” بسبب تفاعلاتها في يوم اللعبة مع قبطان الفريق.

وقالت ستيلر: “إن الحب الذي يحصل عليه ماريسكا هارجيتاي منك هو حسد كل مشجعين في نيكس ، معجبي نيكس.

ثم قام برونسون ، 28 عامًا ، بالتفصيل كيف نشأ وهم يراقب “القانون والنظام: SVU” ونجمه المحبوب ، الذي احتضنه Courtside في Madison Square Garden في 11 أبريل.

قال برونسون: “أتذكر أن والدي يشاهد العرض دائمًا وكان الأمر كذلك ، لقد سمعت فقط الأغنية الشهيرة (Don-Don” طوال الوقت في المنزل ، “… وهكذا ، وجدت نفسي دائمًا أشاهد العرض ، وكلما كنت قد شاهدتها أكثر ، كلما رأيت الآن ، لقد رأيت ذلك الحلقة ،” لقد رأيت الكثير من الحلقات المختلفة. “

استذكر برونسون الشعور بالضرب النجم عندما التقى هارجيتاي لأول مرة ، الذي ظهر في تكرارات “القانون والنظام” منذ عام 1999 ويلعب أوليفيا بنسون.

وقال: “لقد أحببت العرض دائمًا ، ولم أكن أبداً مثل Super ، Super Starstruck. رأيتها وكنت مثل ،” أوه ، S -T “، وبعد ذلك ، في المرة الأولى التي التقينا فيها ، كانت رائعة ، تحدثنا وكل شيء”.

استشهد برونسون بوقته الجيد مع Hargitay ، 61 عامًا ، على ظهور حديقة الممثلة النادرة مقارنةً بـ Stiller’s.

وقال برونسون: “أتوقع أن أراه هناك طوال الوقت ، لكن هذه هي مباراتها الأولى أو الثانية هذا العام ، لذلك لن أراها لفترة طويلة ، لذلك سأقول مرحباً وأذهب”.

كان ستيلر عنصرًا أساسيًا في MSG طوال الموسم والجولة الأولى من التصفيات ، التي شهدت أن Knicks تخرج من Pistons في ست مباريات.

انخفضت حلقة “معرض” Roommates “في نفس اليوم الذي احتشد فيه Knicks من عجز من 20 نقطة ليأخذ اللعبة 1 من سلسلة الجولة الثانية ضد Celtics في بوسطن ، 108-105.

قبل أن يسجل برونسون 29 نقطة ، وأربع كرات مرتدة وخمس تمريرات ، كان عليه أن يتغلب على بعض الإغاظة من قبل هارت على هارجيتاي من كل شيء.

قال هارت: “لقد رأيتك لا تعانق زوجتك بعد بعض الخسائر” ، حيث أجاب برونسون ، “هذه كذبة” ، مع وهج.

“اللعنة يا رجل” ، أضاف برونسون بابتسامة.

Game 2 Tips Off الأربعاء في الساعة 7 مساءً قبل أن تنتقل السلسلة إلى نيويورك للعبة 3 يوم السبت.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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