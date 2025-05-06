Mariska Hargitay هو “حسد” من كل مشجع Knicks على Jalen Brunson Love: Ben Stiller

لا تتلقى كل النجوم على “Celebrity Row” نفس الاستقبال من صانع ألعاب Knicks معين.

هذا وفقًا لما قاله نيكس سوبرفان بن ستيلر ، الذي قال الاثنين على جالين برونسون وجوش هارت بودكاست “معرض زملاء الغرفة” في “القانون والنظام: SVU” ماريسكا هارجيتاي “هو حسد كل معجبي Knicks” بسبب تفاعلاتها في يوم اللعبة مع قبطان الفريق.

وقالت ستيلر: “إن الحب الذي يحصل عليه ماريسكا هارجيتاي منك هو حسد كل مشجعين في نيكس ، معجبي نيكس.

ثم قام برونسون ، 28 عامًا ، بالتفصيل كيف نشأ وهم يراقب “القانون والنظام: SVU” ونجمه المحبوب ، الذي احتضنه Courtside في Madison Square Garden في 11 أبريل.

قال برونسون: “أتذكر أن والدي يشاهد العرض دائمًا وكان الأمر كذلك ، لقد سمعت فقط الأغنية الشهيرة (Don-Don” طوال الوقت في المنزل ، “… وهكذا ، وجدت نفسي دائمًا أشاهد العرض ، وكلما كنت قد شاهدتها أكثر ، كلما رأيت الآن ، لقد رأيت ذلك الحلقة ،” لقد رأيت الكثير من الحلقات المختلفة. “

استذكر برونسون الشعور بالضرب النجم عندما التقى هارجيتاي لأول مرة ، الذي ظهر في تكرارات “القانون والنظام” منذ عام 1999 ويلعب أوليفيا بنسون.

وقال: “لقد أحببت العرض دائمًا ، ولم أكن أبداً مثل Super ، Super Starstruck. رأيتها وكنت مثل ،” أوه ، S -T “، وبعد ذلك ، في المرة الأولى التي التقينا فيها ، كانت رائعة ، تحدثنا وكل شيء”.

استشهد برونسون بوقته الجيد مع Hargitay ، 61 عامًا ، على ظهور حديقة الممثلة النادرة مقارنةً بـ Stiller’s.

وقال برونسون: “أتوقع أن أراه هناك طوال الوقت ، لكن هذه هي مباراتها الأولى أو الثانية هذا العام ، لذلك لن أراها لفترة طويلة ، لذلك سأقول مرحباً وأذهب”.

كان ستيلر عنصرًا أساسيًا في MSG طوال الموسم والجولة الأولى من التصفيات ، التي شهدت أن Knicks تخرج من Pistons في ست مباريات.

انخفضت حلقة “معرض” Roommates “في نفس اليوم الذي احتشد فيه Knicks من عجز من 20 نقطة ليأخذ اللعبة 1 من سلسلة الجولة الثانية ضد Celtics في بوسطن ، 108-105.

قبل أن يسجل برونسون 29 نقطة ، وأربع كرات مرتدة وخمس تمريرات ، كان عليه أن يتغلب على بعض الإغاظة من قبل هارت على هارجيتاي من كل شيء.

قال هارت: “لقد رأيتك لا تعانق زوجتك بعد بعض الخسائر” ، حيث أجاب برونسون ، “هذه كذبة” ، مع وهج.

“اللعنة يا رجل” ، أضاف برونسون بابتسامة.

Game 2 Tips Off الأربعاء في الساعة 7 مساءً قبل أن تنتقل السلسلة إلى نيويورك للعبة 3 يوم السبت.