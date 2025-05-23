Mark Vientos خدش Mets المتأخر وهو يحارب للتمسك بالوظيفة

خطط كارلوس ميندوزا للسماح لمارك فينتوس باللعب من خلال نضالاته-حيث كان يتجول في القاعدة الثالثة ، وحصل على المركز الثاني ، في المباراة الافتتاحية يوم الجمعة ضد المتهربين-ولكن تم خدش اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من التشكيلة بسبب “أسباب احترازية” تقريبًا قبل ساعة من المباراة التي أجريت في الملعب الأول.

تم استبدال Vientos ، الذي شغل منصب DH في ثلاث مباريات هذا الأسبوع في بوسطن ، ببريت باتي ، مما بدأه الرابع على التوالي في القاعدة الثالثة.

لقد كان باتي رائعا في هذا الموسم ، حيث ارتكب خطأً واحداً في 89 فرصًا بين القاعدة الثالثة والقاعدة الثانية ، في حين أن أخطاء فينتوس الستة هي المرتبة الأولى بين الشركات الكبرى في موقعه.

وقال ميندوزا: “لن أقول (هو) يضغط ، أراه فقط ، بنفس الطريقة التي يمرون بها من خلال النضالات في اللوحة ، يمرون بها بشكل دفاعي ، أحيانًا”.

“زوجان من المسرحيات المفقودة هنا وهناك ، وخاصة بعض المسرحيات الروتينية ، ربما يفكر في ذلك ، لكنني لا أعتقد أنه يضغط بسبب الموقف مع باتي. ليس على الإطلاق. هذان اللاعبان جاءا معًا. كان هناك دائمًا منافسة صحية. إنها ستجذر بعضها البعض.

كافح Vientos أيضًا للعثور على السكتة الدماغية التي أنتجت 27 شوطًا منزليًا و .837 OPS في 111 مباراة في الموسم الماضي.

عند دخوله يوم الجمعة ، كان Vientos يصل إلى 0.22 مع خمسة أشواط منزلية و .674 OPS في 168 خفافيش ، بعد أن أصبحت بعمق مرة واحدة فقط في مايو.

خلال ما يقرب من شهرين ، نشر Mets Rotation أفضل حقبة التخصصات.

قريبا ، سوف ينمو السقف.

من المقرر أن يبدأ المخضرم فرانكي مونتاس في مهمة إعادة التأهيل يوم السبت مع بروكلين العليا.

وقال ميندوزا إن مونتاس-الذي عانى من سلالة لات في فبراير بعد توقيعه على صفقة مدتها سنتان بقيمة 34 مليون دولار مع Mets في The Offseason-من المتوقع أن تعرض اثنين من الأدوار (30-35 ملعب) بعد إلقاء ممارسة الضرب الحية الأسبوع الماضي.

كما أعلن ميندوزا أن بول بلاكبيرن (الركبة) سيبدأ بداية أخرى في إعادة التأهيل من Triple-A Syracuse يوم الثلاثاء. سجل بلاكبيرن ، 31 عامًا ، 3.91 عصرًا في ستة ظهورات في الدوري البسيطة هذا الموسم.

خدش لأسباب احترازية مع وجع البطن

أصدر ميتس المخلص شون ريد فولي.

أظهر ريد فولي الإمكانات في العام الماضي قبل أن تخفض إصابة في الكتف موسمه ، حيث نشر 1.66 عصرًا في 21 2/3 أدوار مع Mets.

هذا الموسم ، كافح اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في 15 مباراة مع Triple-A Syracuse ، مسجلاً عصرًا 8.36.