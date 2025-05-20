Mark Vientos “قوة تصبح و OFF” لـ Mets

بوسطن – لم يكن الاتصال مشكلة Mark Vientos مؤخرًا مثل قيادة الكرة.

بدأ رجل القاعدة الثالث/DH Mets يوم الاثنين 16 مقابل 54 (.

تمكنت Vientos ضد الأشبال في 11 مايو وتتبعها بمضاعفة في الليلة التالية ضد القراصنة.

“هذا مجرد جزء من الموسم حيث لا أقود الكرة بنفس القدر” ، قال فينتوس قبل أن يذهب 0 مقابل 4 كخسارة 3-1 أمام ريد سوكس يوم الاثنين. “من المحتمل أن يكون هناك جزء من الموسم حيث أسقط البرميل في كل مرة أضرب فيها.”

انتقد Vientos الموسم الماضي 27 هوميروس في 414 خفافيش. دخل الاثنين مع خمسة في 158 خفافيش.

وقال المدير كارلوس ميندوزا المدير “لا أريده أن يخرج إلى هناك يحاول مطاردة هوميروس”. “أريده أن يستمر في إعطاء نهج جيد والتحكم في منطقة الإضراب ، والحصول على الملاعب للضرب ووضع تقلبات جيدة عليها ثم سيأتي. لكن ، نعم ، لقد كان قليلاً هنا.”

قلل ميندوزا من شأن هذه الألعاب ضد ثلاثة من أفضل فرق الهجوم في MLB في Yankees و Red Sox و Dodgers. خسر فريق Mets اثنين من ثلاث مباريات أمام Yankees خلال عطلة نهاية الأسبوع.

قال ميندوزا: “أشعر أنني لم تعد هناك بقعة ناعمة”. “يبدو أن كل فريق تلعبه هو فريق جيد ، خاصة في الدوري الوطني. إنه دوري تنافسي للغاية.”

سيلعب فريق Mets الأسبوع المقبل ضد White Sox و Rockies ، الذي بدأ اليوم في 49 لعبة مجتمعة أدناه .500.

تم تعيين نيك مورابيتو وجونه تونغ لقب أفضل لاعب في الدوري الشرقي وأبريق الأسبوع ، على التوالي ، لصالح بينغهامتون.

كان Morabito ، لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 22 عامًا ، 12 مقابل 26 (.462) مع 1.248 OPS لهذا الأسبوع.

ألقى تونغ ، الذي حصل على الجائزة للأسبوع الثاني على التوالي ، ستة أدوار بدون أهداف ضد هارتفورد والتي أخرج فيها ثمانية ومشي مع اثنين من الزيارات المسموح بها.

لم يخسر فريق Mets ثلاث مباريات متتالية هذا الموسم.

إن امتداد 48 لعبة دون خسارة ثلاثة متتالية هو أطول فترة للفريق منذ عام 2007 ، عندما ذهب Mets 56 مباراة في الموسم دون خاسرة.