Memphis ‘DB’ Kobee Minor اسمه “السيد غير ذي صلة “من 2025 اتحاد كرة القدم الأميركي

رياضة
Memphis 'DB' Kobee Minor اسمه "السيد غير ذي صلة "من 2025 اتحاد كرة القدم الأميركي

حصل Kobee Minor في Memphis Cornerback على لقب “Mr. Ironevant” يوم السبت عندما تم اختياره من قبل New England Patriots مع الاختيار النهائي لمشروع اتحاد كرة القدم الأميركي.

تم اختيار مينور ، الذي لعب أيضًا مع تكساس للتكنولوجيا وإنديانا في الماضي ، 257 بشكل عام لإكمال مسودة لمدة ثلاثة أيام وسبعة جولات في جرين باي ، ويسكونسن.

أرسل باتريوت الاختيار الإجمالي 228 في الجولة الخامسة إلى فريق كانساس سيتي تشيفز في مقابل الاختيار 251 و 257.

أمضى مينور أول ثلاثة مواسم جامعية في تكساس تك ، تليها عام في إنديانا وموسم نهائي مع ممفيس.

لم يكن لديه أي اعتراضات في عام 2024 ولكن كان لديه 12 معالجة للخسارة.

ما يفتقر إليه في الإنتاج الإحصائي ، فهو يعوض السرعة.

ركض مينور على ارتفاع 40 ياردة في 4.56 ثانية.

حصل نيو إنجلاند آخر مرة على اختيار المسودة في عام 2005 ، عندما اختارت نهاية ضيقة أندي ستوكس.

لم يلعب أبدا في اتحاد كرة القدم الأميركي.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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