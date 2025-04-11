Mets ، Alex Cohen يبني غرفة عائلية جديدة ، رعاية نهارية في Citi Field

تلقى راين ستانيك ، إلى جانب زملائه في فريق Mets ، جولة قبل افتتاح منزل الأسبوع الماضي لمبادرة خارج الموسم في Citi Field من قبل أصحاب الفريق.

تم الكشف عن غرفة عائلية جديدة ومركز للرعاية النهارية ، حيث لم يعيد توزيعها على المخلص المخضرم فقط الذي اختاره بحكمة في اتخاذ قرار بالعودة إلى Mets هذا الموسم كوكيل حر.

تقدر ستانيك ، الذي لديه طفلان أقل من الرابعة مع زوجته ، جيسيكا ، الجهد الذي بذلته المنظمة في المسعى.

“كانت غرفة العائلة لطيفة جدًا من قبل ، وأعاد (أليكس) كوهين ، ويبدو أنها مذهلة” ، قال ستانيك لـ Sports+ هذا الأسبوع. )