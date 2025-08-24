Mets تنفخ الرصاص اثنين من المتقدمين في الخسارة في الخسارة مقابل الشجعان

أتلانتا-ظهر يومين متتاليان من الألعاب النارية الهجومية كما لو كان قد يمتد إلى ثلاثة لصالح Mets بعد هومر مارك فينتوس الثاني يوم الأحد.

حقق فريق Mets تقدمًا في المركز الثاني ، وعلى الرغم من أنه كان من السابق لأوانه شم رائحة اكتساح ، إلا أن الحياة كانت جيدة لمدير Carlos Mendoza. هربت الفرص خلال الأدوار السبعة التالية ، جنبا إلى جنب مع اكتساح ميتس.

لقد خسر فريق Mets 4-3 أمام Braves في Truist Park لاستكمال رحلة برية. الآن في فئة القسم ، مع توجه Phillies إلى Citi Field لثلاث مباريات. يقود فيليز Mets بـ سبع مباريات للمركز الأول.

استسلم غريغوري سوتو ، الذي لم يكن قد تم ترشيحه في أول 10 ظهورات للإغاثة مع فريق Mets ، أغنية منفردة في الثامن إلى Jurickson Profar. سوتو غارقة فيدال بروجان في سوتو لتحميل القواعد مع اثنين من الرافضة في الثامن قبل تسليم Profar الأغنية ذات المركز الثاني.

كان فريق Mets يجمعان لتسجيل 21 سباقًا في الفوز في أول مباراتين من هذه السلسلة ، لكن الخفافيش تبريد ليلة بعد أن تصل إلى ستة أشواط على أرضها.

استعادت خوان سوتو منفردة RBI في التاسعة-الضربة الثالثة من ميتس في الشوط-جولة لكن بيت ألونسو وجيف ماكنيل تقاعدوا على التوالي مع الترابط والموافقة على القاعدة. أنهى فريق Mets 1 مقابل 9 مع المتسابقين في وضع التسجيل.

دخل ديفيد بيترسون في المركز السادس قبل أن يكافح للعثور على منطقة الإضراب وفشل في إكمال الشوط ، بعد أن ربطها الشجعان 2-2. بشكل عام ، نصب اللاعب الأيسر 5 ²/₃ أدوار وسمح لهما شوطين حصلوا على خمس ضربات مع ثماني مباريات وأربعة مناحي. كانت بداية بيترسون هي الأولى من بين ثلاث مباريات لم تنهي فيها إبريق ميتس ستة أدوار على الأقل-ذهب نولان ماكلين وكلاي هولمز مع الرحلات العميقة لفتح المسلسل.

هرب بيترسون من المتاعب الأولى من خلال ضرب مارسيل أوزونا والتقاعد من أوزي ألبز بعد أن سار على بروبر في قيادة وتسليم واحد لرونالد أكوانا جونيور.

احتل Vientos في ثلث على التوالي على المباراة على مباراتين لإعطاء Mets تقدم 2-0 في الشوط الثاني. كان هوميروس الخامس في سبع مباريات لفينتوس و 12 هذا الموسم. قفز Vientos على شريط منزلق 3-1 من Bryce Elder ومسح سياج المجال الأيسر بعد أن سار McNeil لفتح الشوط.

قام بيترسون بتحميل القواعد في السادس من خلال المشي Nacho Alvarez Jr. مع اثنين من الرافضة قبل أن يكون أغنية Sean Murphy التي يديرها 2-2. دخل بروكس رالي للتقاعد من نيك ألين للنهائي. بدأ تجمع Braves ‘نزهة إلى Ozuna واستمر مع أغنية Michael Harris II.

قام كل من سيدريك مولينز وفرانسيسكو ليندور وخوان سوتو بالسير في المشي في المركز السابع ، لكن ديلان لي المخلص اليساري تقاعد ألونسو لإنهاء التهديد.

حصل McNeil على تقدم في المركز الثامن ، وحصل Go-Awhead Run على القاعدة الثانية على أرض الملعب مع اثنين من الرافضة قبل تقاعد Ronny Mauricio.