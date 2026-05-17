Mets حتى سلسلة Subway حيث يسرق اليانكي السابق الأضواء في الفوز

كان لوك ويفر حلمًا سعيدًا لفريقه الأخير وكابوسًا لفريقه القديم ليلة السبت.

إفشل كارسون بينجي على كرة ذبابة لخطأ في الشوط السابع جعل فريق يانكيز جاهزًا للانقضاض.

تم الركض مرة واحدة بالفعل مع عدم خروج أحد، دخل ويفر مع تحميل القواعد وقدم لحظة توقيعه حتى الآن بزي ميتس.

ضرب صاحب اليد اليمنى أميد روزاريو ثم ترينت جريشام قبل أن يسدد أنتوني فولبي كرة أرضية أصبحت النتيجة النهائية، مما أدى إلى تجنب الأزمة.

حافظ فريق ميتس على فوزه بنتيجة 6-3 في سيتي فيلد، ليقيم مباراة مطاطية من سلسلة صب واي يوم الأحد.

ويفر، الذي وقع عقدًا لمدة عامين بقيمة 22 مليون دولار مع ميتس في الموسم الأخير بعد أن أظهر يانكيز اهتمامًا بسيطًا بالاحتفاظ به، لم ينته بعد إنقاذ ميتس في المركز السابع.

عاد للمركز الثامن وقدم شوطًا بدون أهداف، أبرزه سباقه السريع لتغطية القاعدة الأولى التي أكملت اللعب المزدوج 3-6-1 على مضرب بن رايس.

تلقى ميتس، الذي فاز للمرة الرابعة في خمس مباريات، ليلة كبيرة من يانكي سابق آخر: وصل خوان سوتو إلى القاعدة أربع مرات لقيادة الهجوم الهجومي.

إذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد حصل ديفين ويليامز – الذي شارك الموسم الماضي في ذا برونكس – على آخر ثلاث مرات للإنقاذ.

كارلوس رودون، في بدايته الثانية لفريق يانكيز منذ عودته من جراحة المرفق خارج الموسم، ألقى 88 رمية على مدى 3 ²/₃ أدوار وسمح بثلاثة أشواط، حصل اثنان على ثلاث ضربات وثلاثة يمشي مع ستة ضربات.

Huascar Brazobán، الذي كان يعمل في المباراة الافتتاحية للمرة الثالثة هذا الموسم، اعتزل جميع الضربات الأربعة التي واجهها.

استقبل Jazz Chisholm Jr. ديفيد بيترسون بثنائية في الشوط الثاني وأدت أغنية Grisham’s RBI المنفردة مع اثنين من الرافضة إلى الجولة الأولى للعبة.

أعطى رودون فريق ميتس جولتين في الجولة الثالثة ليضع فريق يانكيز في حفرة 2-1.

بعد أن قام Benge بتسليم ثنائية ثنائية وسار Bo Bichette و Soto لتحميل القواعد، قام Rodón بتفريغ الملعب الجامح.

قام رودون بإدخال الكروم من الجدار الخلفي بيديه العارية وحاول تثبيت بينجي على اللوحة، لكنه ألقى جامحًا.

وسجل بيشيت أيضا.

أصبح فريق ميتس مرحًا مرة أخرى مع فوزين في المركز الرابع.

مشى رودون مع أوستن سلاتر قبل أن يضع بريت باتي ثنائي RBI الذي أعقب ذلك فريق يانكيز في حفرة 3-1.

كان هذا هو الضرب الأخير الذي واجهه رودون.

احتاج جيك بيرد إلى ثلاث رميات فقط ليضرب لويس تورينز، لينهي الشوط.

قام بيترسون بإغراق رايس بواحد في الشوط الخامس ومشى آرون جادج في ملعب كامل العد.

بعد فشل Bichette في تحويل اللعب المزدوج في نهاية الشوط على مضرب Cody Bellinger – كانت رميته للأول متأخرة بعد أن تقدم على المركز الثاني – قام Paul Goldschmidt بضرب أغنية RBI منفردة قلصت تقدم Mets إلى 3-2. ضرب بيترسون تشيشولم هربًا من المزيد من الضرر.

أدت ثنائية فينتوس في الشوط الخامس إلى توسيع عجز يانكيز إلى 5-2.

اختار بينجي لبدء المسيرة وسار سوتو ضد اليساري برنت هيدريك قبل أن يفلت تحطيم فينتوس من الغطس أميد روزاريو في القاعدة الثالثة لجلب كلا العدائين.

ضاعفت روزاريو تقدمها في المركز السادس ضد بيترسون، الذي ضرب جريشام ولكن تمت إزالته بعد ذلك بعد المشي أنتوني فولبي للمرة الثانية.

ضرب بروكس رالي أوستن ويلز وتقاعد رايس ليترك كلا العدائين في القاعدة.

خلق بيترسون الكثير من حركة المرور في مظهره، مما سمح بستة ضربات وثلاثة مناحي مما أدى إلى جولتين لفريق يانكيز على مدى أربع أدوار.

ألقى اليساري 82 رمية في نزهته الثالثة على التوالي في دور إغاثة كبير.

ضاعف القاضي التقدم في المركز السابع وكان من المفترض أن تكون ذبابة بيلينجر إلى اليمين هي أول خروج.

لكن الكرة ارتدت من قفاز بينجي لارتكاب خطأ، مما سمح للقاضي بالتسجيل.

قام Raley بحفر Goldschmidt وصنع أغنية منفردة لـ Chisholm التي حملت القواعد قبل المغادرة دون خروج أحد.

حصل ويفر على النقاط الثلاث التالية دون أن يسجل أي هدف.

استعاد فريق Mets السباق في الجزء السفلي من الشوط على أرض RBI لـ Vientos بعد فردي كل من Benge و Soto.