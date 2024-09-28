Mets يسقط أول مباراة في سلسلة Key Brewers

ميلووكي – لا يزال لدى فريق ميتس كل شيء على المحك في الموسم العادي ولا شيء لفريق برويرز، لكنك لم تكن لتعرف ذلك بحلول مباراة الجمعة.

أكثر ما أثار حماسة فريق ميتس كان نباح كارلوس ميندوزا الغاضب على حكم اللوحة رامون دي جيسوس قبل وبعد طرد المدير لاحتجاجه على الضربة الثالثة المزعومة على فرانسيسكو ألفاريز في الشوط الرابع.

كان فريق ميتس ثابتًا من جميع النواحي للمباراة الثانية على التوالي، وكان ذلك حتى قبل أن يمسك ألفاريز بأسفل ظهره بعد انزلاقه إلى القاعدة الثالثة في الشوط السابع واضطر إلى المغادرة.

احتاج الماسك، الذي تم تشخيص إصابته بتشنجات في الظهر، إلى مساعدة زملائه في المشي من المخبأ إلى النادي.

انتهت كارثة ليلة كاملة لفريق ميتس بخسارة 8-4 في ملعب American Family Field مما جعلهم متعادلين مع أتلانتا في بطاقة البدل الثانية في NL.

أريزونا، أيضًا في مزيج البدل، لعبت مباراة لاحقة في سان دييغو بعد أن بدأت اليوم حتى مع ميتس.

عاد فرانسيسكو ليندور إلى التشكيلة بعد أن غاب عن المباريات الثماني السابقة بسبب ضيق أسفل الظهر ووصل إلى القاعدة ثلاث مرات – كان 2 مقابل 4 مع المشي – لكن نقطة التوقف القصيرة بدت غير مستقرة في بعض الأحيان وارتكبت خطأ في الرمي أدى إلى خطأ غير مكتسب. يجري.

قفز The Brewers، المحبوس في المصنف رقم 3 لما بعد الموسم، على Sean Manaea منذ البداية واستمر في إضافة أشواط.

في أسوأ بداية له في الشوط الثاني، استمر مانيا 3 2/3 فقط واستسلم لستة أشواط، واحدة غير مكتسبة، بسبع ضربات ومسيرتين بضربة واحدة.

وكانت البداية هي الأقصر له منذ 10 أغسطس في سياتل، وكانت الأشواط الخمسة المسموح بها هي الأكبر له منذ 19 يوليو في ميامي.