Mets يعزز Pesky A بفضل آخر ليلة كبيرة من بيت ألونسو

ويست ساكرامنتو ، كاليفورنيا-تكمن قوة Mets كتشكيلة في نهج الطحن الذي يمتد إلى الخفافيش والقوى التي تعارض الأباريق للعمل في الخارج.

كانت ليلة الجمعة شيئًا من العيادة الرئيسية من قبل Mets في هذا الصدد.

مع Pete Alonso بصفته زعيمًا ، انتهى الأمر بـ A Forming 210 ملعب. ألقى ميتس 156.

حول Alonso أن الخفافيش الممتدة إلى الإنتاج من خلال أداء بثلاثة أهداف RBI شمل تشغيل المنزل في وقت متأخر من فوز Mets 7-6 في Sutter Health Park.

ألونسو ، الذي كان له مظهر من ثماني نقاط في وقت مبكر من اللعبة ، احتجز في الملعب السابع من الخفافيش ضد خوسيه ليكليرك في الثامن.

عزز رجل القاعدة الأول المتجول.

نجا إدوين دياز من الشوط التاسع الصخري الذي سمح فيه اثنين من المشي ومضاعفة لإنقاذ.

مع التوصيل على القاعدة الثانية ، تقاعد يعقوب ويلسون لإنهائه.

كان Griffin Canning حادًا في وقت مبكر ولكن لم يستطع الوصول إلى السادس وتم إزالته بعد السماح بثلاثة أشواط في الشوط.

وعموما ، سمحت الصعود الأيمن بأربعة أشواط على سبعة مرات مع ثلاثة مناحي وثلاثة تمريرات تزيد عن 5 أدوار/₃. لا يزال ديفيد بيترسون هو إبريق ميتس الوحيد الذي أكمل ستة أدوار في بداية هذا الموسم.

كان براندون نيمو يثقل إلى المركز الثاني في المباراة الأولى.

كان الانفجار هو ثالث نيمو هذا الموسم.

لم ينتهي Mets في الشوط. تضاعف Luisangel Acuña ، و Luis Torrens-مرة أخرى في تشكيلة البداية بعد أن فقدت خمس مباريات متتالية على التوالي مع كدمة الساعد-ضرب مزدوج RBI الذي مدد تقدم Mets إلى 2-0.

لكن Mets غاب عن فرصة في الثالثة ، بعد أن وصل Soto إلى خطأ فييلدينج Tyler Soderstrom وتم انتشار Alonso. تقاعد JP Sears المقاتلين الثلاثة التالية ، مع انزلاق لورانس بتلر في الحقل الصحيح وهو يعبر الخط الخاطئ الذي ينهي الشوط.

تم سحب A ضمن 2-1 في الثانية على أغنية Miguel andjar’s RBI.

تبعت Gio Urshela مع واحد ، لكن Nimmo’s Leaping Catch على محرك Max Muncy لخط Max Muncy للمحمية الثالثة من فريق Mets.

أشعلت مسيرة Shea Langeliers المسيرة الرصاص ، وفرّ JJ Bleday قبل أن يحصل Canning على ويلسون ليضرب مسرحية مزدوجة.

هرب Canning من المتاعب في الثالثة بعد أن أطلق Brent Rooker ثلاثة أضعاف من السياج الميداني المركزي.

ضرب الخليط الذي تلا ذلك ، Soderstrom ، جائزة إلى القاعدة الأولى ضد مسجلة مرسومة ، ورمي ألونسو المنزل بسهولة مسمر.

بعد أن خصص سوتو في الملعب الثامن من خفافيشه ضد سيرز ليقود المركز الخامس ، حطم ألونسو (أيضًا في الملعب الثامن) مزدوج RBI الذي أعطى Mets 3-1.

حصل Alonso على القاعدة الثالثة على أرض الملعب قبل أن يحصل ميتش سبنس على اثنين من الرافضة وسار Mark Vientos. توفي التجمع على بطانة Acuña الناعمة إلى القاعدة الثانية.

مشى كانينج أورشلا وروكر في الخامس ، لكنه هرب من خلال الحصول على سودستروم على طيران طويل إلى خوسيه سيري في ميدان الوسط.

قام فريق Mets ببناء وسادة في السادس على مضاعفة تدوين Marte في Starling التي تمتد إلى 6-1.

جلبت ذبيحة ألونسو ذبابة الشوط الأول بعد أن قام Mets بتحميل القواعد على مناحي وخطأ. قام مارتي بترقيم الإطار بتسديدة فوق رأس لاعب الوسط بليدي.

ولكن يجب على A أن تعليب في أسفل الشوط. سلمت أندريجار الضربة التي أنهت ليلة اليمين مع هوميروس يديران يشرف على قيادة ميتس إلى 6-4.

افتتح Langeliers الشوط بمضاعفة وبعد تقاعد Bleday على خط بالسيارة إلى الحقل الأيمن ، قام Wilson بتسليم أغنية RBI. يتبع هوميروس أندجار.

قام Reed Garrett بتحميل القواعد من خلال السماح بمزدوج Max Muncy والمشي على التوالي إلى Lawrence Butler و Rooker قبل تقاعد Soderstrom لإنهاء الشوط.

احتل ألونسو مع اثنين من الرافضة في الثامن لتمديد تقدم ميتس إلى 7-4.

كان RBI هو الثالث من لعبة ألونسو وأعطاه 18 لهذا الموسم. ثم نجا دياز من كارثة محتملة في التاسعة.