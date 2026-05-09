Mets ‘Carson Benge يتعرض لضربة القابض في المركز العاشر بعد نقله إلى الحفرة رقم 5

فينيكس – أدى الارتفاع الأخير الذي حققه كارسون بينج إلى نقله إلى منتصف ترتيب الضرب في ميتس.

تم إدراج لاعب الدفاع الصاعد في المركز الخامس في تشكيلة الفريق للفوز 3-1 و10 أشواط يوم الجمعة على Diamondbacks حيث يبحث المدير كارلوس ميندوزا عن محركات هجومية لقيادة هجوم غير متناسق.

أتت هذه الخطوة ثمارها حيث حقق Benge ثنائية RBI في المركز العاشر ، حيث أنهى 1 مقابل 3 بالمشي و RBI.

دخل Benge اللعب بخط مائل .325 / .372 / .550 مع اثنين من أصحاب الأرض خلال مبارياته الـ 13 السابقة.

لقد احتل المركز السابع أو الثامن في تشكيلة الفريق هذا الموسم بعد ظهوره في مركز الصدارة الشهر الماضي.

وقال ميندوزا في تشيس فيلد: “إنه لا يفتقد الملاعب، ويستخدم الملعب بأكمله، ويضع الكرة في المكان الذي يحتاج إليه، ويذهب في الاتجاه الآخر عند الحاجة، ولهذا السبب هو موجود هناك اليوم”.

بدأ Benge بداية بطيئة مع الفريق، حيث امتلك .416 OPS في 23 أبريل.

قال ميندوزا: “هناك دائمًا فترة تعديل، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة عندما يكون لدينا الكثير من اللاعبين الذين يمرون بها في نفس الوقت وتكون أنت الرجل الجديد في الفريق أو أصغر لاعب”. “لكن ما أقوله له باستمرار هو: “كن على طبيعتك. لا تنظر إلى الأرقام الآن، هناك طريق طويل لنقطعه وأنت لاعب جيد للغاية”. فقط أبقي الأمر بسيطًا.”

كان ديفيد بيترسون يتقدم خلف الهدف الافتتاحي، لكن ميندوزا أيضًا يعتبر اللاعب الأعسر جزءًا من لعبة الثيران وشخصًا يمكن استخدامه في الإغاثة إذا كان الوضع يملي ذلك.

قال ميندوزا عندما سُئل عما إذا كان يعتبر بيترسون لاعبًا أساسيًا أم مخلصًا: “أعتقد أنه يتمتع بمزيج من الاثنين معًا”. “عندما يرمي هذا العدد الكبير من الرميات من ساحة اللعب، فإنك تعامله نوعًا ما كلاعب أساسي لأنه يحتاج إلى الراحة. لكنني أعتقد أن كل يوم، في كل مباراة، اعتمادًا على المكان الذي ستذهب إليه في اللعبة، ومن هو الصاعد، ومن الذي هو الأسفل، (يملي) كيف ستستخدمه “.

يصطف بيترسون للعب خلف المباراة الافتتاحية يوم الأحد، لكن ميندوزا حذر من أن بيترسون (الذي كان بالفعل في راحة كاملة بعد ظهوره يوم الاثنين) يمكن اعتباره جاهزًا للعمل إذا نشأ موقف يوم السبت.

فريق ميتس هو 12-4 في تشيس فيلد منذ عام 2021.