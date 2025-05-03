Mets ‘Clay Holmes يطحن ستة أدوار صلبة بعد البداية الصخرية

شارع. لويس – ظهرت فرص كلاي هولمز في الانتهاء من ستة أدوار ضئيلة في وقت مبكر ، ولكن بعد ذلك حصل على يوم الجمعة.

تم تجنيد اليمين في الأدوار المبكرة-استسلم ثلاثة أشواط حصل عليها-قبل تقاعد 10 من 11 مقاتلاً لإكمال ليلته في فوز Mets 9-3 على الكرادلة في ملعب Busch.

وقال هولمز: “إنه فريق يضع الكرة في اللعب كثيرًا”. “أنا رجل اتصال ، لذلك ساعدني حقًا في الوثوق بالدفاع والسماح لهم بالعمل”.

كانت هذه المرة الثانية هذا الموسم ، تمكن المخلص السابق من العمل من خلال ستة أدوار (سابقًا ضد الكرادلة). ومما يضرب المهمة فقط ، تم ضرب هولمز في الكاحل بواسطة محرك أليك بورليسون في الشوط الثاني.

كان لدى هولمز الشوط الثالث القاسي ، حيث استسلم أربعة أغنيات سمحت للكرادلة بالمضي قدمًا 3-2.

ولكن وحد ويلسون كونتريراس في السادس كان يقف بين هولمز والكمال لما تبقى من نزهة.

وقال هولمز: “أعتقد أن الجريمة أخذت الضغط علي” ، في إشارة إلى الشوط الخامس لأربعة أشواط. “لهم يستجيبون بالطريقة التي فعلوها.”

لقد كانت مسرحية مزدوجة نادرة لصالح فريق Mets في جوائز الدوري الوطني الشهري.

حصل بيت ألونسو ، الذي ذهب إلى 2 مقابل 5 مع هومر في فوزه يوم الجمعة ، على لقب أفضل لاعب في الشهر يوم الجمعة لشهر مارس/أبريل ، مع اختيار لويزانجيل أكونيا كصاعد NL لهذا الشهر في نفس الإطار الزمني.

حصل Alonso على تقديره بعد نشر 1.131 OPS على 31 لعبة شملت سبعة Homers و 28 RBIs.

كان Eduardo Escobar (سبتمبر/أكتوبر 2022) آخر لاعب Mets قبل أن يعترف Alonso بالشرف الشهري.

أصبح Acuña أول لاعب Mets معترف به كصاعد في الشهر منذ فرانسيسكو ألفاريز (يوليو 2023) بعد نشره.

مع مقرر Blade Tidwell في بداية يوم الأحد-سيكون أول ظهور له في الدوري-سئل المدير المدير الفني لكارلوس ميندوزا عن تقدم براندون سبوتات في Triple-A Syracuse.

وقال ميندوزا عن سبروات ، الذي صعد إلى 5.48 عصرًا في ستة بدايات لسيراكيوز: “لا تناسق قليلاً – ربما يفلت الشوط منه”. “لكن الأشياء لا تزال موجودة. هذا جزء من التطوير – إيجاد طريقة للتغلب على البدايات ، وربما تكون هذه هي المرة الثانية من خلال التشكيلة أو المرة الثالثة.”

يقترب AJ Minter من قرار ، وفقًا لما قاله ميندوزا ، على أي مسار سيستحوذ على سلالة اللات التي هبطت في القائمة المصابة هذا الأسبوع.

وتشمل خيارات Lefty Revelever جراحة نهاية الموسم.

يبحث داني يونغ عن رأي ثانٍ في كوعه الأيسر ، الذي تم تشخيصه بسلالة هذا الأسبوع. يونغ يواجه جراحة تومي جون ممكنة.