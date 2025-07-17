Mets Infielder Brett Baty ينخرط في Cape May

لقد كان استراحة خاصة كل النجوم لبريت باتي.

في حين أن رجل القاعدة الثالث من Mets لم يكن في أتلانتا في أي احتفالات كلاسيكية منتصف الصيف ، فقد استخدم أيامه من البيسبول لاقتراحه إلى خطيبته آنا سبريز الآن.

قام Baty و Sprys بعمل منشور تعاوني Instagram مساء الأربعاء مع المصور Jordan Simone ، الذي ساعد في التقاط الاقتراح.

“إلى الأبد مع أعز أصدقائي” ، تم التعليق على المنشور.

تلقى الزوجان العديد من التهاني في التعليقات ، بما في ذلك من Katia Lindor ، زوجة Mets All-Star Francisco Lindor.

“تهانينا !!! سعيد جدا لكم يا رفاق” ، كتبت.

تضمنت الصور الباتيه على ركبة واحدة وظهرت السؤال على الشاطئ في كيب ماي ، نيوجيرسي ، قبل أن يأتي أحبائهم في وقت لاحق للاحتفال وتم تصويرهم إلى جانب الزوجين.

كانت علاقة الزوجين خاصة إلى حد ما خارج منشورات Instagram الدورية ، لكنها كانت معًا منذ يونيو من عام 2022 ، حيث قام باتي بمركز ذكرى أولى في 12 يونيو 2023.

بينما ينحدر باتي من تكساس ، فإن Sprys هو في الأصل من بيتسبرغ.

التحقت سبريز بجامعة بينغهامتون ، حيث لعبت الكرة الطائرة من 2019 إلى 2023 كحاجز متوسط بطول 6 أقدام.

لعب باتي 129 مباراة عبر 2021 و 2022 لشركة Mets ‘Double-A التابعة ، التي تلعب في Binghamton.

كان Sprys قائد فريق في فريق Binghamton للكرة الطائرة ولعب خمسة مواسم بينما حصل على ماجستير إدارة الأعمال مع تركيز في التسويق بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم في المحاسبة.

تعمل حاليًا كمنسق تسويقي.

لعبت Baty 75 مباراة حتى الآن هذا الموسم لنيويورك ، حيث نشرت متوسط الضرب .226 مع .685 OPS.

يدير اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تسعة منزل يدير هذا الموسم ، والذي تعادل بالفعل في مسيرته العالية التي نشرها في عام 2023 في 108 مباراة.

سوف يلعب الآن بقية هذا الموسم كخطيب.