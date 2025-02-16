Mets ‘Kodai Senga كل الابتسامات بعد اجتياز اختبار الربيع الأول

ميناء شارع. لوسي – ابتسامة عريضة على وجه Kodai Senga يوم السبت بينما كان يسير من التل في Clover Field باتجاه مخبأ Mets ، أخبرت القصة بشكل أفضل من أي مقاييس قد تكون.

لقد كان أحد الشوط الممارسة الضرب المباشرة ، ولكنه بداية جيدة للركاب الأيمن.

وقال المدير كارلوس ميندوزا: “حقيقة أنه يواجه الضاربون في وقت مبكر من المخيم هو علامة جيدة”. “لقد كان مجرد مجهود مع الطريقة التي خرجت بها الكرة ، مستخدمة جميع ملاعبه بالفعل. التسليم ، كل شيء بدا جيدًا “.

لم يتم نشر قراءات الرادار خلال الجلسة ، لكن جيف ماكنيل قال إن كرة سينغا السريعة كانت في منتصف التسعينيات.

تم إغلاق Senga في وقت مبكر من المخيم العام الماضي بسلالة في الكتف ولم تصل إلى Mets حتى أواخر يوليو. عند عودته ، توتر العجل الأيسر ، وتهميشه حتى مرحلة ما بعد الموسم.

يتطلع Mets إلى تقدم Senga هذا الربيع.

قال ميندوزا: “كان (Senga) ابتسامة على وجهه”. “هذه علامة جيدة.”

من المرجح أن يأخذ Starling Marte طريقًا بطيئًا في التدريب في الربيع ، وفقًا لما قاله ميندوزا ، حيث يبني القوة في الركبة اليمنى التي حافظ عليها كدمة عظمية في الموسم الماضي ، مما كلفه شهرين في القائمة المصابة.

وقال ميندوزا إن مارتي تشارك في جميع أنشطة البيسبول ، لكن من المحتمل ألا يلعب في وقت مبكر في موسم دوري الجريب فروت.

لدى Mets ملعبًا خارجيًا كاملًا ، لكن ميندوزا يتوقع من Marte من الفصيلة في DH مع Jesse Winker.

في الأيام العرضية التي يتمتع بها خوان سوتو مثل DH ، ستكون هناك فرص لمارتي للعب الصحيح.

وقال ميندوزا إن مارتي تطوع أيضًا للعب المركز إذا لزم الأمر. بدأ Marte لعبة واحدة لـ The Mets in Center Field في عام 2023 – آخر مرة لعب فيها هذا المنصب.

تم تحضير بريت باتي للقاعدة الثالثة والقاعدة الثانية في موسم المعرض ، لكن ميندوزا قال إن هناك نقاشًا حول جائزة باتي في شورتستوب في الحقل الخلفي.

من المتوقع أن يعمل Soto مع الفريق لأول مرة هذا الربيع يوم الأحد ، قبل أن يتلقوا أسئلة من المراسلين.

أول تمرين كاملا هو الاثنين.