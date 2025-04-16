Mets ‘Luisangel Acuna جاهز لدور مركزي محتمل

MINNEAPOLIS – تتمتع Luisangel Acuña بالحياة الرئيسية في الدوري وتعلمت احتضان المركز رقم 9 في ترتيب الضرب.

قال لاعب كرة القدم الصاعد يوم الثلاثاء من خلال مترجم قبل أن يواجه ميتس التوأم في الحقل الهدف: “يبدو الأمر كما لو أنني أضرب Leadoff”. “إذا حصلت على قاعدة ، (فرانسيسكو) تتابع ليندور ثم (خوان) سوتو وإذا كان بإمكاني الدخول في وضع التسجيل ، فإنه يمنحنا فرصة أفضل للتسجيل.”

شهد Mets أفضل ما في هذا الليلة في وقت سابق ، عندما وصلت Acuña إلى قاعدة ثلاث مرات ، بما في ذلك مع أغنية منفردة أشعلت مسيرة. وسجل Acuña اثنين من أشواط Mets الخمسة.

دخل يوم الثلاثاء بستة أغاني في مبارياته الأربع الماضية ، حيث نقل بريت باتي إلى مقاعد البدلاء.