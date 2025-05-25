Mets ‘Mark Vientos OK بعد تخويف AB AB

يبدو أن Mark Vientos قد تجنب أسوأ نتائج تتعلق بألمه الأخير في البطن.

قام رجل القاعدة الثالث من Mets/DH بتأرجح في القفص الداخلي يوم السبت ، وبعد ذلك قال المدير كارلوس ميندوزا إنه يتوقع أن يكون لديه فينتوس كلاعب خارج المقعد.

نشأت هذه الفرصة لفينتوس كضارب قرصة في الشوط السادس للفوز 5-2 على المتهربين في سيتي فيلد.

كان لدى Vientos ، الذي تم خدشه من تشكيلة يوم الجمعة لأسباب احترازية – كانت هناك مخاوف بشأن إصابة مائلة – ظهوران للوحة. مشى وحفره الملعب.

وقال ميندوزا: “إنها ليست مائلة في هذه الحالة ، ولكن في أي وقت تتحدث فيه عن هذا المجال ، فإن حقيقة أنه يتأرجح في الخفافيش في اليوم التالي هو علامة جيدة”.

يتبع Mendoza نهجًا يوميًا مع براندون نيمو ، الذي كان غائبًا عن تشكيلة البداية بعد يوم من مغادرة اللعبة بصلابة الرقبة.

قال Nimmo بعد المباراة أنه كان هناك تحسن مع الرقبة ، لكنه غير متأكد مما إذا كان سيعود يوم الأحد.

في حاجة إلى مضرب أعسر ، استدعى Mets Utilityman Jared Young من Triple-A Syracuse.

تم تعيين José Azocar للواجب. بدأ يونغ في بقعة DH ، مع Starling Marte في الحقل الأيسر.

لم يسمح إدوين دياز ، الذي عمل في المباراة النهائية 1 ¹/₃ بدون أهداف بثلاث تمرينات ، بضربة في الـ 28 مقاتلين سابقين منذ 5 مايو في أريزونا.

اليسار براندون واديل تم استدعاء من سيراكيوز لإعطاء حماية ميتس بولبن بعد يوم من استخدام ميندوزا جميع مسكناته الثمانية في الخسارة 7-5 أمام المتهربين في 13 أدوار.

génesis cabrera تم تعيينه للتخصيص كتحرك القائمة المقابلة.

كان ميندوزا يأمل في تجنب استخدام Huascar Brazobán يوم الجمعة ، لكنه كان آخر إبريق متبقي حيث توجهت اللعبة إلى الشوط الثالث عشر.

وقال ميندوزا إن الصعود الأيمن كان سيستمر في الترويج لو امتدت اللعبة.

حصل المتهربون على ثلاث ضربات ضد برازوبان وسجلوا مرتين ولم يرد ميتس في أسفل الإطار.

على الرغم من غريفين كانينج وضعت فقط 2 ²/₃ أدوار يوم الجمعة-تمت إزالته بعد تأخير أمطار مطول-قال ميندوزا إن الخطة هي الحفاظ على الصعود الأيمن في مكانه العادي.

Canning من المقرر أن يلعب يوم الأربعاء ضد White Sox.