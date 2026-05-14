Mets ‘Nolan McLean أثبت نفسه باعتباره المرشح الأوفر حظًا في سباق NL Rookie of the Year

بدأ نولان ماكلين، لاعب فريق ميتس الصاعد، في فصل نفسه عن سباق أفضل لاعب جديد في الدوري الوطني لهذا العام.

دخل صاحب اليد اليمنى الموسم باعتباره مرشحًا مفضلاً للمراهنة للفوز بالجائزة، وهو لا يفعل الكثير لإعطاء الكتب الرياضية سببًا لإبعاده عن الصدارة.

يدرج BetMGM Sportsbook حاليًا McLean عند +270 ليفوز بجائزة NL Rookie of the Year، مما يبقيه في صدارة مجال مزدحم من اللاعبين المبتدئين الذين يحاولون تحقيق مكاسب مع تحرك الموسم بشكل أعمق في شهر مايو.

بدا اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مرتاحًا بشكل متزايد في البطولات الكبرى بعد وصوله بتوقعات كبيرة كواحد من أفضل اللاعبين المحتملين في المنظمة وتألق الأشياء المهيمنة خلال فترة قصيرة مع نادي الدوري الكبير قبل عام.

خلال بداياته الست الأولى، امتلك ماكلين 2.78 عصرًا بينما كان يعرض ترسانة التأرجح والإخفاق التي جعلته واحدًا من أكثر الأذرع الشابة إثارة للاهتمام في لعبة البيسبول، حيث ضرب 57 ضاربًا في 45 1/3 جولة.

لقد قام أيضًا بتحسين معدل مشيته إلى 6.9 بالمائة عن الموسم الماضي مع الاستمرار في الاحتفاظ بالكرة في الفناء (0.60 ساعة/9)، مما لا يترك مجالًا للشك في أن هذا الإنتاج يمكن أن يستمر في أشهر الصيف.

ومع ذلك، سيتعين على ماكلين صد ثلاثة من الضاربين الذين يبنون حالات قوية خاصة بهم في NL Rookie of the Year.

فريق ريدز سال ستيوارت – الذي كان المرشح الأوفر حظًا منذ أسبوع مضى – لديه بالفعل 10 أشواط على أرضه، على الرغم من أن مضربه قد هدأ في مايو.

لا يزال اللاعب المحتمل الأعلى في MLB، لاعب فريق Pirates، كونور جريفين، هو المرشح الثالث على الرغم من البداية البطيئة نسبيًا في مسيرته.

بدأ لاعب الكاردينالز JJ Wetherholt أيضًا بداية قوية ومن المتوقع أن يظل عاملاً في السباق.

جميع اللاعبين الثلاثة لديهم احتمالات +400 أو أفضل، مما يشير إلى أن المراهنات ليسوا على استعداد لتسليم ماكلين الجائزة.

سيأخذ ماكلين التل بعد ظهر الخميس في كوينز في نهائي سلسلة ميتس ضد النمور.

