Mets Prospect Jonah Tong يقود الطريق في لعبة مثالية مجتمعة

سرق ميتس بشكل شنيع أحد أفضل احتمالات الكمال.

تم سحب Jonah Tong واحدة من تحقيق مباراة مثالية يوم السبت بعد أن وصلت إلى 99 ملعبًا لـ Double-A Binghamton.

انتهى المخلص TJ من العمل.

من المؤكد أنها لم تكن سوى لعبة من سبعة مباريات بموجب القواعد التي تحكم رؤساء الدوري الثانوي ، لكنها لا تزال تعتبر لعبة مثالية-الأولى في تاريخ Binghamton-بالنسبة إلى سجلات الأرقام القياسية.

ربما كان تونغ سيتبادل واحدًا أو اثنتين من الـ 13 تمرينات له لحلق بضع ملاعب من عدده ولديه فرصة لإنهاء تحفة سبع خطوط.

لم يسمح بأي ضربات ولا يسير أكثر من 6 2/3 أدوار ، بينما كان يرمي 61 من 99 ملعب للضربات.

بعد أن ضرب Shook الخليط النهائي لقراءة فيليز في فوز 6-0 في Nightcap من Double Dip ، كان لدى المهور Rumble احتفالًا مهزومًا للغاية-مثل الفوز في الجولة.

تونغ هو احتمال Mets رقم 6-الثالث بين الأباريق-وفقًا لموقع MLB.com.

وضعت الـ 13 Strainouts ، التي بدأت بثلاثة في الشوط الأول ، عالية المهنة.

كما كنت تتوقع ، عندما قام ريد بريغناك ، مدير Rumble Ponies ، وهو لاعب سابق سابق – بالدعوة إلى Bullpen من التل ، قام الحشد المنزلي برفع رأسه إلى الوراء في ما بدا مثل الكفر.

يمتلك تونغ 40 تمرينًا على آخر 19 أدوار له وخفض عصر موسمه إلى 2.57.

كان اللاعب الأيمن البالغ من العمر 21 عامًا في الأصل مسودة من الجولة السابعة من المدرسة الثانوية في عام 2022.

لقد ظهر في موسم Double-A في الموسم الماضي ، لكنه حقق أكثر من ستة بدايات على المستوى لبدء هذا الموسم.

أهم الاحتمالات جيت ويليامز وريان كليفورد دعم تونغ ؛ وكان كلا اللاعبين ضربين اثنين.