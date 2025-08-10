Mets vs. Brewers سيتم لعبها كما هو مقرر على الرغم من فيضان ميلووكي

سيتم لعب لعبة Mets vs. Brewers في ميلووكي بعد ظهر يوم الأحد على النحو المقرر في الساعة 2:10 مساءً بالتوقيت الشرقي على الرغم من الفيضانات في المنطقة نتيجة لتخليط المطر في المنطقة بين عشية وضحاها.

بعض مواقف السيارات في حقل الأسرة الأمريكي – الذي يحتوي على سقف قابل للسحب – لن يكون متاحًا بسبب الفيضانات.

“لم يتأثر حقل الأسرة الأمريكي بشكل مباشر بالفيضانات ، لكن ما يقرب من نصف مواقف السيارات لا يمكن الوصول إليها حاليًا لحركة المرور ويتم إغلاق بعض الطرق”. “لن نتمكن من ضمان مواقف السيارات لجميع المعجبين ، حتى أولئك الذين اشتروا مواقف السيارات مقدمًا.”

قال فريق Brewers إن المشجعين الذين يحملون تذاكر و/أو تصاريح وقوف السيارات المدفوعة مقدمًا والذين لم يعد بإمكانهم حضور لعبة الأحد أن يحصلوا على حسابهم في مباراة منزلية في المستقبل.

كان المطر سيئًا بما فيه الكفاية خلال مباراة ليلة السبت أن بعض المياه كانت تتسرب عبر السقف والهبوط على الأوساخ.

فجر ميتس الصدارة في الشوط السابع يوم السبت وخسر 7-4.

لقد خسروا ستة على التوالي و 10 من آخر 11 عامًا ، ويأملون في تجنب اجتياحهم للسلسلة الثانية على التوالي يوم الأحد بعد أن اجتاحته الأوصياء في المنزل.