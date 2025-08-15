Mets Waste Solid Kodai Senga تبدأ في الخسارة إلى Braves

في النهاية ، تلقى Mets بداية قوية. أعطت الجريمة لاعب القفل المفترض الصدارة.

لا يهم. كل ما يمكن أن يحدث خطأ لهذا الفريق سوف يخطئ.

قام Kodai Senga و Francisco Lindor بوظائفهم.

ريان هيلسلي ، أحد الأسلحة الكبيرة التي اكتسبها ميتس في الموعد النهائي التجاري ، لم يفعل ذلك.

لقد تم إحراقه على شوطين في الشوط الثامن لخسارة Mets الوحشية الأخرى إلى Braves ، وهي انتكاسة 4-3 التي تجعلها 13 خسارة في 15 مباراة لفريق Carlos Mendoza للضرب.

تم صياغة هلسلي من التل بعد السماح بتسديد الزوجي إلى مايكل هاريس وأوزي ألبيز.

لقد أسقطت فريق Mets خمس سلسلة متتالية منذ سلسلة فوز سبع مباريات تبدو وكأنها جاءت منذ أشهر ، وقيادةهم على Reds في لعبة NL Wild Card النهائية هي مجرد لعبة ¹/₂.

بدا Senga أكثر شبهاً بنفسه في تقديم نزهة قوية ، مما سمح لركبين تم الحصول عليهما أكثر من 5 أدوار/₃.

كان بشكل ملحوظ الأطول من قبل بداية ميتس في ثمانية أيام. كان ليندور ثلاث ضربات وتوصل إلى الشوط السادس الذي يديره يديران أعطى ميتس الصدارة.

في نفس الليلة ، تم تكريمه باسم Mets Home Run King ، قاد Pete Alonso في سباق Go-Mead Run مع فرديان من فردين يديرون.

تم إعداده لـ Mets أخيرًا للفوز بسلسلة للمرة الأولى منذ اكتساح العمالقة في الفترة من 25 إلى 27 يوليو.

هيلسلي ، الذي سجل عليه في أربع من ستة مباريات كموت ، تواجه نفسه في متاعب من خلال المشي مارسيل أوزونا.

علق شريط منزلق إلى هاريس ، الذي وضعه في الفجوة في حقل الوسط الأيسر لربطه.

سجل Albies شابًا بمضاعفة من الجدار في اليمين.

وصلت ليندور في النصف السفلي من الشوط مع أغنية واحدة ولكن تقطعت بهم السبل.

سقط فريق Mets بالترتيب في المنزل التاسع ، مما أجبر عن قرب Iglesias على رمي سبعة ملاعب فقط.

بينما فشل في الذهاب إلى ستة أدوار ، احتفظ Senga بـ Mets في اللعبة ، وضرب سبعًا والسماح بخمس مرات واثنين من أشواطهم أثناء رمي 93 درجة.

كانت المشكلة هي أن جريمة METS كانت تهيمن عليها برايس إلدر ، الذي دخل بعصر 6.12 و 15 أشواطًا مسموحًا به في أدواره البالغة 15 ¹/₃ السابقة.

خلال الأدوار الخمسة الأولى ، كان على جميع Mets أن تظهر لليلهم كان Lindor Home Run.

في السادس ، ذهبوا أخيرًا ، بدءًا من أغنية واحدة من Lindor.

سرق في المرتبة الثانية وذهب إلى المركز الثالث على خطأ رمي الماسك دريك بالدوين.

قاده براندون نيمو مع ذبابة ذبيحة ، وطلي ألونسو خوان سوتو مع أغنية فردية.

كان سيتي فيلد على قيد الحياة. بالطبع ، لم يدم. لا شيء جيد مع Mets هذه الأيام.