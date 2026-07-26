Michigan AD Warde Manuel يتلقى صفقة شراء بقيمة 7 ملايين دولار

سيحصل ورد مانويل، مدير ألعاب القوى في ميشيغان، والذي سيتنحى في نهاية العام التقويمي بعد تحقيق أجرته شركة محاماة استأجرتها الجامعة، على صفقة شراء بقيمة 7 ملايين دولار، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ديترويت نيوز يوم السبت.

وسيتلقى مانويل، الذي شغل هذا المنصب لمدة 12 عامًا، هذه الدفعة في غضون 21 يومًا من الاستقالة، وفقًا لما ذكرته فرونت أوفيس سبورتس.

وجاء قراره بالاستقالة بعد تحقيق في ثقافة القسم الرياضي، وهو التحقيق الذي بدأ في ديسمبر واكتشف مشاكل في القيادة.

أدار مانويل قسم ميشيغان الرياضي عندما تورطت فضائح مدرب كرة القدم السابق شيرون مور وعلاقته غير المناسبة مع الموظف بايج شيفر، وموظف كرة القدم السابق كونور ستاليونز وفضيحة سرقة الإشارات وتهم جناية المنسق الهجومي السابق مات فايس بالوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر وسرقة الهوية المشددة

وقالت ميشيغان عن النتائج، وفقًا لشبكة سي بي إس نيوز: “أظهر مانويل نقاط قوة قيادية مهمة، لا سيما التزامه تجاه الطلاب الرياضيين”. “وفي الوقت نفسه، حددت حالات الفشل في التصرف بسرعة وفعالية بشأن مزاعم ارتكاب مخالفات من قبل موظفي الإدارة الرياضية”.

دفعت علاقة مور مع شيفر والفضيحة اللاحقة إلى إجراء التحقيق، حيث تم طرد مور في ديسمبر بعد الكشف عن العلاقة غير اللائقة ثم توجه بالسيارة إلى شقة شيفر لمواجهتها – يُزعم أنه كان يحمل سكين زبدة ويهدد بقتل نفسه.

تم القبض عليه، وفي مارس/آذار، وافق على صفقة الإقرار بالذنب، مما سمح له بتجنب المحاكمة والتهم الأكثر خطورة.

لم يدافع مور عن أي منافسة في الاستخدام الضار لجهاز اتصالات في علاقة منزلية والتعدي على ممتلكات الغير.

وقال رئيس ميشيغان دومينيكو جراسو في مقطع فيديو مع نشر نتائج التحقيق: “بينما اتخذنا إجراءات حاسمة بإنهاء عمل المدرب مور، كنا مصممين أيضًا على معرفة ما إذا كان يجب على الموظفين الآخرين مواجهة إجراءات تأديبية”. “ولتحقيق هذه الغاية، لم يحدد المحققون أي موظف حالي لديه دليل مباشر ومعاصر على العلاقة. ومع ذلك، حددت مراجعة الثقافة الأوسع مخاوف خطيرة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية. وتشمل هذه الإخفاقات في المساءلة، وأوجه القصور الهيكلية، ونقاط الضعف في أنظمة إعداد التقارير والدعم لدينا، والمخاوف بشأن الانتقام.

“هذا غير مقبول. أمامنا عمل كبير لإعادة ميشيغان لألعاب القوى إلى مكانتها كبرنامج نموذجي ليس فقط في الملعب، ولكن أيضًا خارج الملعب. “