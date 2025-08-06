Mike Vrabel بالدماء بعد تفكيك القتال الوطنيين

تم ترك مدرب باتريوتز مايك فرابيل ملطخًا بالدماء يوم الأربعاء بعد تفكيك معسكر تدريبي خلال ممارسة مشتركة مع القادة.

فورابيل ، وهو لاعب خط خط واحد في لعبة Super Bowl مع امتياز ، انقض على المعركة بعد أن ركض باتريوتس Treveyon Henderson مدافعًا عن واشنطن “على الأرض بعنف” في سيارة بيك آب Blitz ، وفقًا لـ Masslive.

مع اندلاع الألعاب النارية ، قفزت مدرب نيو إنجلاند الأول في السنة الأولى “جسديًا لمحاولة تفكيكها” ، مع تورط هجوم باتريوتز الصاعد ويل كامبل من خلال الغوص على مدافع.

ذكرت بوسطن هيرالد أن فورابيل ، 49 عامًا ، كان ينزف من خده الأيمن.

وقال لاعب الوسط في العام الثاني من الوطنيين دريك ماي ، الذي قال إنه “كاد يدخل إلى هناك” ، للصحفيين كيف شبه شخص ما في هذا المجال إصابة Vrabel بـ “جرح ترامب بطلق ناري” ، في إشارة واضحة إلى إصابة الرئيس ترامب من محاولة اغتيال الصيف الماضي.

“هذا ما نحاول أن نبنيه ، كما أعتقد. ويبدأ مع المدرب الرئيسي. الشدة ، التي تجلبها كل يوم ، لا تأخذ أي هراء عندما نكون هناك في الملعب” ، قال ماي ، كما مغطاة WEEI. “ولكن أيضًا ، يأتي وقت مع رجالنا الهجومية ، والوصول إلى هناك والوصول إلى بعض الصراع وبعض العقوبات والضغط بعد الصافرة يمكن أن تجعلنا في مشكلة. لكن من أجل عقلية ، أحب ذلك. أقصد ، لقد وصلت إلى هناك تقريبًا ، لكنني أعتقد أنه ربما في يوم آخر ، لذلك سنرى.”

يأتي الحادث قبل يومين من استضافة باتريوت القادة في المباراة الافتتاحية الخاصة بهم.

ستحتفل اللعبة بالاحتفال بأول Vrabel على الهامش كمدرب رئيسي لفريقه السابق.

تولى منصبه في يناير بعد 4-13 من زميله باتريوت أوم جيرود مايو ، الذي تم استغلاله ليخلف مدرب بيل بيليتشيك منذ عام.

شغل Vrabel منصب مدرب Titans من 2018 إلى 23 وقام بثلاث رحلات إلى مرحلة ما بعد الموسم في ست سنوات. لقد شعر بالارتياح من واجباته في يناير 2024 بعد موسم 6-11.

لقد كان موقف Vrabel الذي لا معنى له معروضًا تمامًا من هذا الموسم.

مرة أخرى في مايو ، عندما تصدرت حفلات القوارب في المتلقي Star Stefon Diggs عناوين الصحف-ناهيك عن ظهور مسحوق وردي فضولي-قال Vrabel “أي محادثة” سيتم الاحتفاظ بها في المنزل ونقل الأشياء.

ثم استمر في تأنيب بن فولن من بوسطن غلن الشهر الماضي لعدم الاهتمام به في جلسة إعلامية. بعد ذلك ، قام Volin بالإبلاغ عن “الافتقار التام للتركيز”.

يفتح الوطنيون الموسم في المنزل في 7 سبتمبر ضد المغيرين.