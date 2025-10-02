MLB اختيارات جولة البطاقة البرية ، والصدفة

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



حتى الآن ، أصبحت سلسلة البطاقات البرية هذه من تومض أولاً.

في اللعبة 1 ، تم انتزاع ماكس فريد قبل الأوان ، ودفع يانكيز ثمنها فورًا بمجرد أن يريحه لوك ويفر وطرد ستة أدوار من كرة الإغلاق أسفل الصرف.

مخلب Red Sox لربط اللعبة 2 مرتين قبل أن يتخلى Garrett Whitlock منفرد أوستن ويلز RBI للركض في الشوط الثامن.

الآن يتم ترك أعظم منافسة Sports في لعبة حاسمة بشكل مناسب ، ولكن هل ستستمر هذه المبارزة النظيف النظيف؟

لقد وصلت كلتا المباراتين إلى خطوط 6.5 و 7.5 ، على التوالي.

لم تعلن بوسطن الشاب كونيلي في وقت مبكر (1-2 ، 2.33 عصر) كبداية حتى بعد انتهاء الأربعاء. هذا يعني أنها ستكون معركة من الناشئين مع كام شليتلر (4-3 ، 2.96 عصر) مع عثرة اليانكيز ، وعمر 47 مشترك بين الاثنين.

في وقت مبكر ، لم يتمكن من ظهوره في MLB في 9 سبتمبر ، وهو الآن يحمل مصير موسم Red Sox ، لكن أليكس كورا ليس لديه العديد من الخيارات التي لم يتبق فيها سوى اثنين من الأباريق التي لم يستخدمها.

على الرغم من ذلك ، في وقت مبكر ليس فقط الملاذ الأخير في دوران مستنفد – سجل 11 تمرينًا من خلال خمسة أدوار في ظهوره الأول. بالحكم على حجم عينة صغير من أربع بدايات ، قام بإلغاء 13.50 K/9 وأثار معدلات النخبة في التقلبات والخيول والمطاردات والمشي والبراميل.

<br />

تستأنف استئناف شليتلر شهرين لفترة أطول من وقت مبكر ، وقد حافظ على 10.36 ك/9 إلى 73 أدوار. إنه يرمي غازًا خطيرًا مع كرة Fastball ، التي يعتمد عليها بشكل كبير – في المرتبة 5 ٪ من الرماة المؤهلين بمتوسط ​​98 ميلاً في الساعة.

لكل Statcast ، يبلغ متوسط ​​الضاربون المعارضون .176 ضد ملعبه. لديه قاطع شبه موثوق به ، لكن بقية ترسانةه يتركه عرضة للخطر.

ووعد مثل هذين الطفلين ، لا يوجد ببساطة تجربة كافية لإظهار علاقة أخرى منخفضة الدرجات في هذا الظروف.

أنهى قلم بوسطن ثاني أفضل حقبة (3.41) بينما كافحت نيويورك طوال الموسم (4.37). ولكن بمجرد أن يحين الوقت لطلب هواتف المخبأ ، يمكن أن ينهار اليومين الأخيرين من الإدارة.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

مع النغمة الصاعد ، يجب أن يعود هذا إلى الخفافيش المخضرمة: أليكس بريجمان وتريفور قصة كل منها يتجاوز .400 مع قاضي آرون في .500.

من الذي يمكن أن يجعل الخبرة أكبر؟

المسرحية: أكثر من 8.5 أشواط سجل (-110 ، BET365)

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

شون Treppedi يعيق NFL و NHL و MLB وكلية كرة القدم في نيويورك بوست. يركز في المقام الأول على الاختيارات التي تعكس القيمة السوقية مع تتبع الاتجاهات لتخفيف المخاطر.