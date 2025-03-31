MLB يتدافع للحاق بمضربات الطوربيد القانونية في يانكيز

قد تكون الخفافيش الطوربية الجديدة لليانكيز هنا للبقاء.

على الرغم من مخاوف العديد من المعجبين من أن الخفافيش قد تكون غير قانونية ، فإنها لا تنتهك قواعد MLB.

يتطلب MLB أن الخفافيش ناعمة ، مستديرة وليس لها أقطار أو أطوال تزيد عن 2.61 بوصة و 42 بوصة ، على التوالي.

لذلك ، فإن إعادة تخصيص الخشب في الخشب في الخفافيش ضمن القواعد – وبدأوا في الانتشار.

أبلغ Buster Olney خلال “Night Night Baseball” أن Braves أمر باتوربيدو بعد أن قامت بربريات يانكيز بتسعة بواشر يوم السبت.

ذكرت The Athletic أن بعض الفرق مثل الأشبال و Red Sox استخدمت الخفافيش في تدريب الربيع ، لكنها عادت إلى الخفافيش النموذجية عندما بدأ الموسم العادي.

الفرق الأخرى لديها بالفعل شباب قاموا بالفعل بإحضار الخفافيش الطوربيد معهم التدريب في الربيع الماضي ، مثل ديفيس شنايدر من بلو جايز ، وجونيور كامينيرو ، والعديد من لاعبي التوائم ، بما في ذلك ريان جيفرز.

وعلى الرغم من أن القاذفات لديها خمسة لاعبين يستخدمون حاليًا الخفافيش الجديدة ، التي صممها آرون ليانهارت ، وهو عالم فيزيائي سابق في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي كان بمثابة محلل في الدوري الرئيسي للنادي في الموسم الماضي ، فإن جميع MLB تدوين الملاحظات.

“يبدو أنه يشق طريقه حول MLB” ، قال نيكي لوبيز الملائكة لـ The Athletic. “إنها بالتأكيد ليست يانكيز فقط. أعتقد أننا سنرى المزيد من الناس – إنه قانوني. إنه تحت قواعد MLB وكل شيء. فقط تحرك البقعة الحلوة لأسفل. تلك الكرات التي تتعرض لها ، تجد بعض البراميل.”

أمضى لوبيز تدريب الربيع مع الأشبال ، حيث أعطوا الخفافيش رصاصة.

أشار مذيع الشبكة ، مايكل كاي ، إلى الخفافيش للمشاهدين خلال الفوز 20-9 يوم السبت يانكيز على صانع الجعة ، حيث قام يانكس خلال كل كرة ممكنة. منذ ذلك الحين ، كانت خفافيش الطوربيد الحديث عن المدينة.

“سوف يحظى الكثير من الاهتمام الآن” ، قال مدير النمور AJ Hinch. “لدى الإنترنت طريقة جميلة لجلب الأشياء لتكون مشكلة كبيرة. لم أكن أولي الكثير من الاهتمام إليها حتى اليوم.”

قد لا يكون هينش والعديد من الآخرين قد حولوا انتباههم إلى الخفافيش حتى الآن ، لكن Leanhardt عملت منذ فترة طويلة على الخفافيش.

أدرك لاعب فريق Padres السابق ، براندون لوكبريدج ، أن هذا قد يكون في النهاية صعود الخفافيش الطوربيد.

“أعتقد أن هذا يشبه نقطة التحول” ، قال لوكبريدج لـ The Athletic. “لقد سمعت زوجين من اللاعبين يتجولون قائلين:” أحتاج منك أن تطلب مني زوجين من الخفافيش الطوربيد. “

على الرغم من أن الخفافيش ليست للجميع-على سبيل المثال ، تلتزم آرون جادف ، على شكل الخفافيش الذي جعله ضارباً في الأجيال-ربما يكون أنتوني فولب ، جاز تشيشولم جونيور ، كودي بيلنجر ، بول جولدشميدت وأوستن ويلز قد بدأوا في اتجاه جديد بين الضاربون.