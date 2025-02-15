Naphesa Collier يفوز 200 ألف دولار عن طريق أخذ التاج 1-ON-1 لا مثيل له

MEDLEY ، فلوريدا-حصلت نافيسا كولير من مينيسوتا لينكس في WNBA على 200000 دولار يوم الجمعة بعد أن تغلبت على مهاجم واشنطن الصوفي AALIYAH EDWARD في نهائي بطولة UNVENTELED 1-ON-1.

وقال المفوض الذي لا مثيل له ، إن شيك الفائز كان أكبر جائزة ليوم واحد في تاريخ كرة السلة للسيدات.

يمنح Instriveded لاعبي WNBA فرصًا للتنافس في الولايات المتحدة وكسب رواتب جيدة – وهو خيار جذاب بشكل خاص للاعبين الذين يناسبون لسنوات في الخارج في المواسم الخارجية لاستكمال دخلهم.

يحصل اللاعبون على راتب متوسط ​​يزيد عن 220،000 دولار خلال موسم ثمانية أسابيع ، وهو قريب من الراتب الأساسي الأقصى في WNBA.

وقال كولير: “راتب WNBA بالكامل هو ما حصلت عليه للتو في 30 دقيقة من اللعب 1 على 1”. وهو مجنون حتى أن يقول. ونفس الشيء عن (اللعب) في الخارج. الكثير من الناس ، هذا هو عقدهم الكامل ، لذلك أنت تلعب سبعة أشهر لهذا النوع من المال. “

فاز كولير ، المصنفة رقم 1 في بطولة 30 لاعباً ، بأفضل سلسلة من ثلاثة من الفئة 2-1 على إدواردز المصنف الثامن ليصبح أول بطل واحد على 1 على 1 على 1.

تم لعب كل لعبة بين أبرز UConn السابقة على درجة فوزها 8 ، حيث جاء إدواردز من الخلف ليحصل على المباراة الافتتاحية وفاز كولير في الأخيرين.

تلقى كل من زملاء كولير الخمسة الذين لا مثيل لهم 10000 دولار من مجموعة الجوائز البالغة 350،000 دولار. حصل إدواردز على 50000 دولار للوصول إلى النهائي.

تأمل كولير أن تتمكن كرة السلة للسيدات من تبني تنسيق 1-on-1.

وقالت: “ترى الرجال أو الأولاد يلعبون في الحدائق-مثل بيك آب أو أحادي ، ولا ترى ذلك إلى جانب المرأة بنفس القدر”. “هذا شيء نحاول تغييره ، فقط هذا الجو حيث كل شيء ليس كرة سلة منظمة ، ولكن مجرد اللعب في الفناء الخلفي الخاص بك أو في الحديقة.”

توج الفوز بطولة مهيمنة لكولير ، الذي يلعب مع البوم القمري في غير لائقة ويؤدي لا مثيل له في التسجيل عند 29.3 نقطة لكل لعبة.

في وقت سابق يوم الجمعة ، غمر كولير زميله السابق في فريق UConn و Azura Stevens المصنفة رقم 6 في مباراة الدور نصف النهائي.

سجل كولير أول ثماني نقاط من المباراة ، واعتمد لاعب دفاع WNBA في WNBA العام على الدفاع الخانق للفوز 11-2.

كولير ، سخرت من كاتي لو سامويلسون في الجولة الأولى قبل الفوز بمعركة جسدية في الجولة الثانية ضد ريكي جاكسون.

ثم تغلبت على زميلتها في فريق Lynx و Lunar Owls كورتني ويليامز للوصول إلى الدور نصف النهائي.

أطلقت على طريقها إلى الماضي إدواردز في اللعبة الحاسمة 3 ، وصنعت 4 من 6 طلقات وعقدت إدواردز بدون أهداف.

فاز إدواردز ، التي تلعب مع ميست في حالة من غير المتقدمة ، على اثنين من خصومها المصنفين في طريقها إلى المباراة النهائية ، وتجولت المصنفة الأولى في المرتبة الأولى أريك أوجونبو 11-2 في أول مباراة في الدور قبل النهائي في وقت سابق من يوم الجمعة.

قبل ذلك ، أغلقت المصنف رقم 1 ستيوارت 12-0 في الجولة الافتتاحية. بعد الحصول على وداع من الجولة الثانية ، تصدرت إدواردز أليشا جراي المصنفة الثالثة 12-6.

فاز Ogunbowale و Stevens بمبلغ 25000 دولار لكل منهما للوصول إلى الدور نصف النهائي. كانت الجولات التي تصل إلى النهائيات هي الواحدة الواحدة ولعبت على درجة فوزها 11. جميع الألعاب حققت تسجيلًا تقليديًا ، حيث تبلغ قيمة كل سلة إما نقطتين أو ثلاث نقاط.

تستعد إدواردز البالغة من العمر 22 عامًا لموسمها الثاني مع Mystics وتأمل أن يظهر أدائها يوم الجمعة مدى صعوبة تحسينها.

“أنا فخور بنفسي. قال إدواردز: “لا أحد يستطيع أن يأخذ ذلك بعيدًا عني”. “كل العمل الذي قمت به. لقد تمكنت من عرض ذلك فقط ونوع من معرفة الجميع ، كما تعلمون ، أنا لست من ألعب معه.”

لاحظت كولير أن الجسدية لبعض المطابقات تركت الكثير من اللاعبين الذين غازوا خلال البطولة ، وهو شيء قالت إنه يمكن معالجته في الموسم المقبل.

إنها تحب رؤية حدث مماثل للاعبين في الدوري الاميركي للمحترفين.

وقال كولير: “الأمر متروك للاعبين إذا أرادوا القيام بذلك”. “أنت تضع اسمك على الخط. أنت تضع سمعتك على الخط. إنه وضع ضعيف. مرة أخرى ، أنا أثني على كل من تنافس في هذا لأن … يمكن لأي شخص الفوز “.