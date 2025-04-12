Nationals vs. Marlins Odds ، التنبؤ: خذ فريق الطريق

“غرزة. أنت مثل سوق الأوراق المالية. صعودا وهبوطا. ربما الرئيس (دونالد) ترامب يجب أن يضع تعريفة عليك لبضعة أيام ثم تعود إلى الوراء.”
– جيمي هايمبوش
شكرا يا جيمي. وعموما ، عاد غرزة DAQ إلى أرباح قوية حتى الآن.
يلعب المواطنون دور مارلينز ، ولم أكن متحمسًا منذ دخول أندرو كومو سباق عمدة مدينة نيويورك.
قام تريفور وليامز من ناتس ببدايات لم يفقدوا لكنه سمح بستة أشواط على 10 أدوار.
ذهب وليامز 6-1 ، عصر 2.03 العام الماضي.
عداد السمك مع ساندي الكانتارا.
غاب عن الموسم الماضي مع “سلالة ثني الساعد الأيمن” وتخلى عن أربعة أشواط أكثر من 9 ²/₃ هذا العام.
سنلعب 50 دولارًا على ويليامز و Nats المزعجة.
الشيء الجيد الوحيد في لعبة يانكيز يوم الجمعة هو أنني لم أكن هناك.
العمالقة مقابل احتمالات يانكيز ، التنبؤ:
يبدو أن ماركوس سترومان لم ير المطر من قبل. تخلى عن خمسة أشواط في الإطار الافتتاحي.
عمالقة 9 ، يانكس 1. أعلى +159 سباركيلليس.
لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست
كانت الغرز الوحيدة والوحيدة تعيق لعبة البيسبول ، يوميًا ، لهذا المنصب منذ عام 2019. بأعجوبة ، انتهى باللون الأسود مرتين. لكن انتظر هناك المزيد. لقد أظهر تنوعه من خلال الفوز بجائزة أفضل رهان في اتحاد كرة القدم الأميركي في العام الماضي.