Nationals vs. Marlins Odds ، التنبؤ: خذ فريق الطريق

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“غرزة. أنت مثل سوق الأوراق المالية. صعودا وهبوطا. ربما الرئيس (دونالد) ترامب يجب أن يضع تعريفة عليك لبضعة أيام ثم تعود إلى الوراء.”

– جيمي هايمبوش

شكرا يا جيمي. وعموما ، عاد غرزة DAQ إلى أرباح قوية حتى الآن.

يلعب المواطنون دور مارلينز ، ولم أكن متحمسًا منذ دخول أندرو كومو سباق عمدة مدينة نيويورك.

قام تريفور وليامز من ناتس ببدايات لم يفقدوا لكنه سمح بستة أشواط على 10 أدوار.

ذهب وليامز 6-1 ، عصر 2.03 العام الماضي.

عداد السمك مع ساندي الكانتارا.

غاب عن الموسم الماضي مع “سلالة ثني الساعد الأيمن” وتخلى عن أربعة أشواط أكثر من 9 ²/₃ هذا العام.

سنلعب 50 دولارًا على ويليامز و Nats المزعجة.

الشيء الجيد الوحيد في لعبة يانكيز يوم الجمعة هو أنني لم أكن هناك.

العمالقة مقابل احتمالات يانكيز ، التنبؤ:

يبدو أن ماركوس سترومان لم ير المطر من قبل. تخلى عن خمسة أشواط في الإطار الافتتاحي.

عمالقة 9 ، يانكس 1. أعلى +159 سباركيلليس.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

كانت الغرز الوحيدة والوحيدة تعيق لعبة البيسبول ، يوميًا ، لهذا المنصب منذ عام 2019. بأعجوبة ، انتهى باللون الأسود مرتين. لكن انتظر هناك المزيد. لقد أظهر تنوعه من خلال الفوز بجائزة أفضل رهان في اتحاد كرة القدم الأميركي في العام الماضي.