NBA نهائيات Game 4 Props Props ، اختيارات ، أفضل الرهانات

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لأول مرة في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين هذه ، هناك يوم واحد فقط بين الألعاب.

في عيني ، هذا صانع اختلاف ويجب أن يلعب دورًا في تحليل اللعبة 4.

يقوم صانعو Oddsmakers بصياغة خطوط المراهنة باستخدام إحصائيات من الموسم بأكمله. يقسم المراهنون الأذكياء بأهمية حجم عينة كبير ، لكنني أعتقد أن التصفيات حيوان مختلف ويجب معاملته على هذا النحو. وهذا يعني ، في عيني ، يجب الاطلاع على بيانات الموسم العادي مع حبة من الملح.

تعد أوكلاهوما سيتي ثاندر مفضلة من ست نقاط في إنديانا بيسرز يوم الجمعة ، على الرغم من أنها 0-8 ضد انتشار (ATS) على الطريق هذا بعد الموسم.

بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من تفضيله في جميع الألعاب الثماني ، إلا أنهم فازوا بنصفها فقط.

أنا أميل إلى إندي للقبض على النقاط ، لكن مسرحيتي المفضلة تتضمن رهانًا مقترحًا يحيط بـ Chet Holmgren ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التحول السريع بين الألعاب.

يتم إدراج Holmgren الذي يبلغ طوله 7 أقدام في 208 رطلاً فقط ويبدو أرق. لقد منع إطاره الطفيف إنتاجه من خلال هذا الموسم.

قبل الاستيلاء على 10 كرات مرتدة في اللعبة 3 ، استقرت كرة مرتدة له في سبع مباريات متتالية.

تسببت بعض العوامل في لعبة الارتداد المزدوجة المكونة من رقمين والتي لن تكرر لعبة يوم الجمعة.

بعد تسجيل 35 دقيقة ، والتي كانت أعلى مستوياته منذ الجولة الثانية ، تعب هولمجرن بشكل واضح خلال الربع الرابع. في الواقع ، كان بحاجة إلى الخروج بعد تسجيل 2:40 فقط وعاد بعد دقيقة واحدة. حتى مع هذا الراحة السريعة ، تم دفعه حوله وحظر تسديدته ثلاث مرات.

المراهنة على الدوري الاميركي للمحترفين؟

أشك بشدة في أن مدرب OKC مارك Daigneault سيزيد من دقائق Holmgren مرة أخرى ، وبالتالي يمكنك تحديده للعودة إلى تخصيصه المعتاد حوالي 27 دقيقة.

أعتقد أننا سنرى المزيد من وقت اللعب لمركز أشعيا هارتنشتاين ، وسيمنع ذلك إنتاج هولمغرين على الزجاج.

لدي سجل 50-40-1 ATS في هذا القسم الرياضي ، ولعبتي التالية هي Holmgren تحت 8.5 كرات مرتدة (-105 ، BETMGM) في اللعبة 4.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Doug Kezirian هو مساهم في نيويورك بوست ولديه أكثر من عقدين من الخبرة في مجال المراهنة ، بما في ذلك قضاء 11 عامًا في ESPN كمضيف وكاتب عمود ومحلل للمراهنة. إنه أيضًا الشخصية النادرة التي وثقت نجاحًا-المركز الرابع عشر في عام 2023 مليون مليون و Las Vegas SuperContest (37 ألف دولار) ، واثنان من أفضل 10 في عام 2022 في وليام هيل كلية كرة القدم (58 ألف دولار) وأحصل أيضًا على عناوين الصحف بفوزه 297 ألف دولار على مسودة 2021 من اتحاد كرة القدم الأميركي.